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Супергрядка для огурцов и кабачков: раскрыт осенний лайфхак с опавшими листьями

Анна Ярославская
15 октября 2026, 13:28
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Садовод Оксана Стеценко показала, как за зиму превратить опад с деревьев в питательную почву для овощей.
Опавшая листва
Опавшая листва приносит пользу огороду / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Куда деть опавшие листья вместо мусорки
  • Как вырастить ранние кабачки в мешке с листьями
  • Как осенью заложить питательную грядку под огурцы

Опавшие листья, которые многие огородники осенью пакуют в мешки и выносят на мусорку, можно превратить в бесплатное удобрение для грядок, кустов и цветников. За время холодов они разлагаются и дают плодородный слой под овощные культуры. Об этом рассказала садовод Оксана Стеценко на своем YouTube-канале.

По ее словам, ноябрь - лучшее время для такой работы: после первых ночных заморозков деревья сбрасывают почти всю крону, а главной задачей на участке становится уборка. Ключевой аргумент в пользу такого подхода - экономия.

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"Сейчас у нас есть такая возможность сделать питательный грунт, не покупая перегной, не тратя какие-то деньги", - подчеркивает садовод.

Стеценко не сортирует опад и собирает его со всех деревьев и кустарников на участке, в том числе с винограда. Исключения нет даже для культуры с сомнительной репутацией среди огородников.

"Хоть и говорят, что листья ореха плохо перепревают, но я все вместе сгребаю и все вместе перерабатываю. И очень хорошо они перегнивают, перепревают", - уверяет Стеценко.

Классический путь - сложить собранное в отдельную емкость вместе с другими растительными остатками и ждать около года. Садовод выбирает более короткий маршрут.

"Я в компост их не выкладываю, потому что они очень хорошо перепревают буквально за одну зиму, и не нужно их потом туда-сюда перекладывать. То есть мы будем делать с вами компост на грядках, и там уже будет готовая хорошая, рыхлая земля для того, чтобы сажать туда овощные культуры", - отмечает эксперт.

Что делать с опавшими листьями осенью

Первый способ - закладка листьев в большие мусорные пакеты. Садовод плотно их набивает, при желании присыпает сверху землей, завязывает и переносит в теплицу, ведь для перепревания нужно теплое место. За зиму содержимое сильно оседает и почти полностью разлагается.

Весной на такой мешок достаточно насыпать пару ведер садового грунта и высадить рассаду кабачков или огурцов. Вокруг можно посеять зелень или воткнуть лук. Эффективность метода садовод проверила на собственном участке.

"Я знаю на сто процентов, что на таком грунте, в таком пакете, очень хорошо растет. Очень ранняя получается рассада, и очень ранний потом собираем урожай", - рассказала Стеценко.

Перепревшую массу из пакетов можно использовать и иначе - как мульчу в открытом грунте.

Еще один вариант - мульчирование грядок в теплице. Листья засыпают слоем и проливают водой из шланга, а когда полив на зиму отключат, периодически увлажняют из лейки. В воду Стеценко добавляет разведенную пасту фитоспорина, а весной перед посадкой советует пролить мешки ЭМ-препаратом: он ускоряет разложение и делает грунт питательнее.

Опадом мульчируют и посадки чеснока. Сначала кладут толстый слой листьев, а сверху прижимают соломой, чтобы ветер не разнес его зимой. Такое покрытие остается на грядке все лето, а со временем само превращается в компост.

Не меньше пользы листья принесут смородине, малине, гортензиям, особенно метельчатым, а также цветникам. Под одну метельчатую гортензию садовод высыпает целое ведро опада, образуя плотный защитный слой.

"Когда они перепреют, это будет очень хорошая подкормка для любого куста. И плодового, и декоративного", - отмечает Стеценко.

Как сделать питательную грядку из опавших листьев

Самый эффективный способ - заложить органику непосредственно в почву там, где весной будут расти овощи. Такие грядки садовод делает каждый год, ведь осенью на огороде меньше хлопот, чем в разгар весеннего сезона. В теплице она готовит так место под огурцы, которым нужна особенно плодородная земля.

Технология напоминает посадку картофеля: вдоль грядки копают траншею, землю откладывают в сторону, а углубление заполняют опадом. Главное правило на этом этапе - щедрость.

"Листья засыпаю очень много, не экономлю, для того, чтобы грядка была максимально питательная", - советует садовод.

После легкого трамбования слой оседает настолько, что его почти не видно, и траншею засыпают землей из следующей канавки. На одну канавку уходит почти полтачки листьев, а туда же можно положить обрезанные стебли пионов и ветки после обрезки кустов. Сверху грунт разравнивают граблями и проливают раствором фитоспорина.

Отдельно Стеценко обрабатывает грядку средством от слизней, которых на ее участке очень много. Эти вредители ищут место для зимовки именно в листве, поэтому обработка нужна до холодов.

Чтобы не возвращаться к подкормке в новом сезоне, при закладке листьев в почву можно сразу добавить золу или минеральные удобрения. Тогда останется только сделать лунку посередине грядки и высадить туда рассаду.

"Очень мало тогда работы у нас получается весной", - замечает Стеценко.

Смотрите видео - Как использовать опавшие листья:

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О персоне: Оксана Стеценко

Канал Oksana Stesenko на YouTube посвящен кулинарии, садоводству, обустройству приусадебного участка и загородной жизни. На него подписано более ста тысяч человек.

Основные направления контента на канале:

  • Домашняя кулинария: автор делится простыми и аппетитными рецептами выпечки, десертов, блюд из сезонных овощей (например, из тыквы) и быстрой домашней выпечки.
  • Сад и огород: обзоры урожая (в частности, томатов), идеи и инструкции по созданию уюта на участке, а также элементы ландшафтного дизайна (например, создание кашпо из ротанга своими руками).
  • Загородный быт: видео о преображении придомовой территории, выращивании растений и обустройстве сада.
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