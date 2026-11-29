Постоянно работающие радиаторы могут пересушивать воздух, вызывать дискомфорт при дыхании и раздражение кожи.

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Как поддерживать комфортное отопление / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему важно правильно открывать и закрывать шторы

Что ещё поможет уменьшить потери тепла в спальне

С наступлением холодов поддерживать комфортную температуру в квартире становится всё сложнее. Особенно остро проблема ощущается ночью, когда холодная спальня мешает полноценному отдыху.

Многие предпочитают оставлять отопление включённым до утра, однако такая привычка увеличивает расходы на энергию и не всегда обеспечивает комфортные условия для сна, пишет Express.

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Постоянно работающие радиаторы могут пересушивать воздух, вызывать дискомфорт при дыхании и раздражение кожи. Но существует простой способ использовать естественное тепло и уменьшить охлаждение комнаты после захода солнца.

Почему важно правильно открывать и закрывать шторы

Один из способов сохранить тепло в помещении связан с обычным солнечным светом. Вопреки распространённой привычке держать окна закрытыми шторами на протяжении всего дня, в солнечную погоду их лучше полностью раздвигать.

Солнечные лучи проникают в комнату и нагревают пол, стены, мебель и другие поверхности. Накопленное ими тепло постепенно отдаётся воздуху, помогая поддерживать комфортную температуру даже после того, как солнце скроется за горизонтом.

Однако вечером ситуация меняется. С наступлением темноты окна начинают становиться одним из источников теплопотерь. Поэтому шторы рекомендуется закрывать до того, как помещение успеет сильно остыть.

Практический подход довольно прост: утром следует максимально открыть занавески и жалюзи, а вечером закрыть их перед наступлением сумерек. Ориентироваться можно на время заката в своём регионе или установить напоминание на телефоне.

Особенно полезен этот приём в солнечные осенние дни, когда естественного обогрева ещё достаточно, чтобы отложить включение отопления.

Что ещё поможет уменьшить потери тепла в спальне

Одних штор не всегда достаточно, особенно если в доме старые окна или недостаточная теплоизоляция. Для дополнительного сохранения тепла можно воспользоваться несколькими простыми решениями.

Положить ковёр на пол. Плотное напольное покрытие уменьшает ощущение холода и делает комнату комфортнее, особенно возле окон.

Следить за чистотой стёкол. Загрязнения уменьшают количество солнечного света, поступающего в помещение. Чистые окна позволяют эффективнее использовать естественное освещение и солнечное тепло.

Правильно расставить мебель. Кровати, шкафы и другие крупные предметы не должны перекрывать радиаторы и мешать свободному движению тёплого воздуха.

Установить плотные шторы. Модели с термоизоляционной подкладкой помогают уменьшить проникновение холодного воздуха от окон и снизить теплопотери в вечернее время.

Особенно полезны такие занавески в старых домах, где окна и стены могут пропускать холод. Важно также следить за состоянием уплотнителей и устранять сквозняки.

/ Инфографика: Главред

Как сделать спальню теплее без лишних расходов

Сохранение комфортной температуры не обязательно требует постоянной работы отопительных приборов. Иногда достаточно изменить несколько повседневных привычек: использовать солнечное тепло днём, своевременно закрывать окна плотными шторами вечером и не загромождать пространство возле радиаторов.

Такой подход помогает эффективнее использовать уже имеющееся тепло и потенциально сократить расходы на отопление. Однако в морозные дни полностью отказываться от обогрева не стоит: температура в спальне должна оставаться комфортной и безопасной для полноценного сна.

Смотрите видео - простой метод утепления:

В видео демонстрируется необычный метод утепления оконных проёмов. Автор подробно показывает, как закрепить пенопластовые панели, укрепить их армирующей сеткой и покрыть специальным клеевым составом. Такая конструкция создаёт дополнительный теплоизоляционный барьер, снижает потери тепла и помогает защитить помещение от холодных сквозняков зимой.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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