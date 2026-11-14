Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

Бумагу для выпечки не всегда нужно выбрасывать после первого использования.

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Сколько раз можно использовать пергамент / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Сколько раз можно повторно использовать бумагу для выпечки

По каким признакам понять, что пергамент пора заменить

Чем можно заменить бумагу для выпечки

Бумага для выпечки помогает избежать пригорания блюд и облегчает мытье противня. Оказывается, качественный пергамент может служить дольше, чем один раз. Главное - следить за его состоянием и соблюдать рекомендации производителя.

Главред выяснил, сколько раз можно использовать бумагу для выпечки, когда её нужно заменить и какие альтернативы помогут сэкономить на кухне.

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Сколько раз можно использовать бумагу для выпечки

Обычную бумагу для выпечки не обязательно выбрасывать после первого использования, пишет польское издание Onet. По данным Баварского центра защиты прав потребителей, её можно использовать повторно несколько раз.

Главное условие - пергамент должен оставаться целым и не терять своих свойств. Выбрасывать его стоит тогда, когда он становится ломким и начинает распадаться.

В то же время важно учитывать рекомендации производителя. Швейцарское федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицине советует в первую очередь следовать инструкции на упаковке. Некоторые производители разрешают использовать бумагу до шести раз, другие не указывают конкретного количества повторных применений.

На срок службы пергамента влияют также температура и продолжительность выпечки. Чем дольше бумага находится в духовке и чем выше температура, тем быстрее она изнашивается.

Когда бумагу для выпечки нужно выбросить

Перед повторным использованием осмотрите пергамент. Если он стал ломким, начал распадаться или заметно потерял целостность, лучше взять новый.

Также не стоит ориентироваться только на количество использований. Один лист может оставаться пригодным после нескольких циклов выпечки, а другой быстро испортится из-за высокой температуры или длительного нагрева.

Поэтому важно проверять состояние бумаги каждый раз перед тем, как снова застелить им противень.

Чем заменить бумагу для выпечки

Одной из альтернатив пергаменту является силиконовый коврик. Его можно использовать многократно, а после выпечки достаточно помыть водой с мылом.

Однако качество таких изделий различается. Немецкая национальная лаборатория в Шлезвиг-Гольштейне предупреждает, что некачественные силиконовые коврики могут представлять риск для здоровья. Одним из признаков, на который стоит обратить внимание при покупке, является сильный и неприятный запах пластика.

Швейцарское федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицине также рекомендует перед первым использованием нагреть силиконовые аксессуары, предназначенные для высоких температур, до 200 градусов в течение часа. После этого их нужно тщательно промыть.

Во время использования важно следить за тем, чтобы силикон не соприкасался с нагревательными элементами духовки.

При какой температуре использовать силиконовый коврик

На упаковках некоторых силиконовых ковриков указывается устойчивость к температурам от -60 до 230 или даже 280 градусов. Однако эксперты советуют не превышать 200 градусов.

Также нужно следить за состоянием изделия. Если коврик выцвел или утратил антипригарные свойства, его стоит заменить.

Еще один вариант - специальный спрей для выпечки. Обычно в его составе есть растительные масла, лецитин и растительный воск. Такие средства особенно удобны для форм со сложной поверхностью, которые трудно застелить пергаментом.

Спрей также используют в вафельницах. Однако он не избавляет от необходимости мыть посуду после приготовления.

Как обойтись без пергамента и силиконового коврика

Вместо специальных средств можно воспользоваться простым способом, которым пользовались еще наши бабушки. Форму для выпечки достаточно смазать жиром и присыпать мукой.

Этот метод помогает предотвратить прилипание теста к поверхности. После выпечки форму все равно придется помыть, однако покупать дополнительные кухонные аксессуары не нужно.

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