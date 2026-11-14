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Главная загадка Древнего Египта: найдено странное сооружение у пирамиды Хеопса

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 01:15
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Несмотря на многочисленные исследования, специалисты так и не пришли к единому мнению о том, зачем древние египтяне создали загадочное сооружение.
Как выглядели египетские пирамиды в древности
Раскрыта загадка древних пирамид / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Тоннели вырублены прямо в скале и расположены восточнее пирамиды
  • Какие тайны могут скрывать подземные проходы

Неподалёку от Великой пирамиды Гизы находится необычная система подземных проходов, назначение которой остаётся неизвестным уже почти два столетия.

Несмотря на многочисленные исследования, специалисты так и не пришли к единому мнению о том, зачем древние египтяне создали это сооружение, пишет WielkaHistoria.

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Тоннели обнаружили в 1830-х годах. Они вырублены прямо в скале, расположены восточнее пирамиды и образуют коридоры общей протяжённостью около 23 метров. Считается, что их появление связано с эпохой строительства гробницы фараона Хеопса.

Какие тайны могут скрывать подземные проходы?

За годы изучения археологи предложили несколько объяснений. Согласно одной из версий, тоннели могли быть частью незавершённой гробницы или фундаментом небольшой пирамиды, предназначенной для представителя царской семьи.

Другая гипотеза связывает их с инженерными экспериментами. Возможно, древние строители использовали подземные коридоры, чтобы заранее проверить форму, размеры и расположение проходов, которые позднее появились внутри Великой пирамиды.

Есть и предположение, что сооружение изначально задумывалось как отдельная ритуальная пирамида, но проект пришлось изменить из-за перестройки храмового комплекса и религиозных преобразований того времени.

Ещё одна версия отводит тоннелям астрономическую роль. Не исключено, что их использовали для наблюдения за звёздами и определения направления на северный небесный полюс. Такие измерения могли помочь египтянам добиться необычайной точности при ориентации Великой пирамиды по сторонам света.

Пока ни одна из гипотез не получила окончательного подтверждения. Поэтому небольшие подземные коридоры возле пирамиды Хеопса остаются одной из малоизученных загадок древнеегипетской архитектуры.

Тайна египетских пирамид

Сегодня египетские пирамиды выглядят как потемневшие от времени каменные сооружения, однако тысячи лет назад их облик был совершенно другим. Изначально стены этих монументов облицовывали гладкими белыми известняковыми плитами, которые тщательно шлифовали и полировали. Благодаря такой отделке пирамиды выглядели гораздо величественнее и ярче, чем сейчас.

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