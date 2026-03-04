Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

Виталий Кирсанов
4 марта 2026, 16:44обновлено 4 марта, 17:33
Когда пирамиды возводили, их внешний вид был значительно более впечатляющим.
Как выглядели египетские пирамиды в древности
Как выглядели египетские пирамиды в древности / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Пирамиды покрывали отполированными плитами из белого известняка
  • Изначально вершины пирамид венчали специальные камни - пирамидионы

Сегодня древнеегипетские пирамиды кажутся песчано-коричневыми и частично разрушенными, однако в эпоху своего строительства они выглядели совершенно иначе. Об этом сообщает Live Science.

Когда пирамиды возводили - как в Гизе, так и в других регионах Египта - их внешний вид был значительно более впечатляющим. Сооружения покрывали тщательно отполированными плитами из белого известняка.

видео дня

По словам Мохамеда Мегахеда, доцента Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге, все пирамиды имели облицовку из мелкозернистого белого известняка. Под ярким египетским солнцем эта поверхность сияла, придавая монументам ослепительный блеск.

Во время строительства Великой пирамиды в Гизе использовали около 6,1 миллиона тонн известняка. Один из оригинальных облицовочных блоков сегодня хранится в Национальном музее Шотландии.

Самая крупная и древняя из гизских пирамид - Великая пирамида Гизы, также известная как пирамида Хуфу (Хеопса). Она была построена по приказу фараона Хуфу, правившего приблизительно в 2551-2528 годах до н. э. Однако со временем её облицовочные плиты начали разбирать и использовать повторно в других строительных проектах - такая судьба постигла большинство пирамид.

По данным египтолога Марка Ленера, демонтаж облицовки мог начаться ещё во времена правления Тутанхамона (XIV век до н. э.) и продолжался вплоть до XII века нашей эры. Дополнительный ущерб нанесло мощное землетрясение 1303 года.

Тем не менее остатки первоначальной облицовки всё еще можно увидеть - например, на вершине Пирамиды Хафры. Эта пирамида, возведённая при фараоне Хафры, частично сохранила известняковые блоки в верхней части, создавая характерный "двойной" силуэт. Кроме того, в древности её нижние ярусы были облицованы красным гранитом.

Третья из главных пирамид Гизы - Пирамида Менкаура, построенная при фараоне Менкауре, - также имела гранитную облицовку нижних уровней. Сегодня на её северной стороне заметна крупная впадина. Как отмечают исследователи, в древности этого дефекта не существовало, однако сейчас он позволяет заглянуть внутрь конструкции.

Изначально вершины пирамид венчали специальные камни - пирамидионы. По словам Мегахеда, они могли быть покрыты электрумом - сплавом золота и серебра, который ярко отражал солнечный свет. Большинство пирамидионов утрачено, однако отдельные образцы сохранились в музеях.

Так, в Британском музее хранится известняковый пирамидион из Абидоса с высеченными иероглифами. На нём изображены сцены поклонения богу Осирису и обряды мумификации с участием Анубиса.

Со временем пирамиды утратили значительную часть своего первоначального великолепия. Однако даже в нынешнем состоянии они остаются одними из самых устойчивых и впечатляющих памятников древнего мира - свидетельством инженерного мастерства и религиозного мировоззрения Древнего Египта.

Вас также может заинтересовать:

Что такое египетские пирамиды?

Египетские пирамиды - крупнейший архитектурный памятник Древнего Египта, одно из семи чудес света.Пирамиды - это огромные каменные сооружения пирамидальной, ступенчатой или башнеобразной формы, построенные как гробницы для фараонов Древнего Египта. Всего в Египте найдено 118 пирамид (на 2008 год). По другим данным количество сохранившихся пирамид достигает 238, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Египет пирамиды пирамида
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:58Украина
Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:43Экономика
"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Последние новости

18:01

О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

Реклама
16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

Реклама
14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

13:42

Почему мы не умеем отказывать: психолог удивила ответом

13:37

Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

13:33

Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

13:28

"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

13:19

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклыВидео

13:02

У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

12:55

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:49

Секрет счастливой старости: 93-летняя женщина раскрыла формулу долголетияВидео

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Реклама
11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять