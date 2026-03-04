Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

Кратко:
- Пирамиды покрывали отполированными плитами из белого известняка
- Изначально вершины пирамид венчали специальные камни - пирамидионы
Сегодня древнеегипетские пирамиды кажутся песчано-коричневыми и частично разрушенными, однако в эпоху своего строительства они выглядели совершенно иначе. Об этом сообщает Live Science.
Когда пирамиды возводили - как в Гизе, так и в других регионах Египта - их внешний вид был значительно более впечатляющим. Сооружения покрывали тщательно отполированными плитами из белого известняка.
По словам Мохамеда Мегахеда, доцента Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге, все пирамиды имели облицовку из мелкозернистого белого известняка. Под ярким египетским солнцем эта поверхность сияла, придавая монументам ослепительный блеск.
Во время строительства Великой пирамиды в Гизе использовали около 6,1 миллиона тонн известняка. Один из оригинальных облицовочных блоков сегодня хранится в Национальном музее Шотландии.
Самая крупная и древняя из гизских пирамид - Великая пирамида Гизы, также известная как пирамида Хуфу (Хеопса). Она была построена по приказу фараона Хуфу, правившего приблизительно в 2551-2528 годах до н. э. Однако со временем её облицовочные плиты начали разбирать и использовать повторно в других строительных проектах - такая судьба постигла большинство пирамид.
По данным египтолога Марка Ленера, демонтаж облицовки мог начаться ещё во времена правления Тутанхамона (XIV век до н. э.) и продолжался вплоть до XII века нашей эры. Дополнительный ущерб нанесло мощное землетрясение 1303 года.
Тем не менее остатки первоначальной облицовки всё еще можно увидеть - например, на вершине Пирамиды Хафры. Эта пирамида, возведённая при фараоне Хафры, частично сохранила известняковые блоки в верхней части, создавая характерный "двойной" силуэт. Кроме того, в древности её нижние ярусы были облицованы красным гранитом.
Третья из главных пирамид Гизы - Пирамида Менкаура, построенная при фараоне Менкауре, - также имела гранитную облицовку нижних уровней. Сегодня на её северной стороне заметна крупная впадина. Как отмечают исследователи, в древности этого дефекта не существовало, однако сейчас он позволяет заглянуть внутрь конструкции.
Изначально вершины пирамид венчали специальные камни - пирамидионы. По словам Мегахеда, они могли быть покрыты электрумом - сплавом золота и серебра, который ярко отражал солнечный свет. Большинство пирамидионов утрачено, однако отдельные образцы сохранились в музеях.
Так, в Британском музее хранится известняковый пирамидион из Абидоса с высеченными иероглифами. На нём изображены сцены поклонения богу Осирису и обряды мумификации с участием Анубиса.
Со временем пирамиды утратили значительную часть своего первоначального великолепия. Однако даже в нынешнем состоянии они остаются одними из самых устойчивых и впечатляющих памятников древнего мира - свидетельством инженерного мастерства и религиозного мировоззрения Древнего Египта.
Что такое египетские пирамиды?
Египетские пирамиды - крупнейший архитектурный памятник Древнего Египта, одно из семи чудес света.Пирамиды - это огромные каменные сооружения пирамидальной, ступенчатой или башнеобразной формы, построенные как гробницы для фараонов Древнего Египта. Всего в Египте найдено 118 пирамид (на 2008 год). По другим данным количество сохранившихся пирамид достигает 238, пишет Википедия.
