Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Виталий Кирсанов
4 марта 2026, 12:55
По всему харьковскому региону прогнозируют осадки днем 4 марта: мокрый снег и дождь.
Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Кратко:

  • Какая погода будет в Харькове и области 4 марта
  • Какая погода будет в Харькове и области 5 марта

В Харькове в среду, 4 марта, синоптики прогнозируют днем температуру 2-4º тепла. В области разброс температур будет больше: 0-5° мороза ночью и 0-5º тепла днем. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В течение дня будет достаточно сильный ветер - 9 – 14 м/с: вначале холодный северо-западный, который днем сменится на юго-западный.

видео дня

По всему региону прогнозируют осадки днем: мокрый снег и дождь.

В четверг, 5 марта, в Харькове будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2º тепла, днем 0 – 5º тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, 4 марта на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.

"На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью был мелкий снег, но уже к утру он закончился, и больше в этот день осадков не предвидится", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 4, 1 м/с.

Температура воздуха днем 4 марта будет +3° ... +4°.

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
Фото: sinoptik

5 марта в Харькове днем и вечером будет идти мелкий дождь со снегом.

"Весь день в Харькове будет облачным. Днем и вечером будет идти мелкий дождь со снегом", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 4, 7 м/с. Температура воздуха днем 5 марта будет +3° ... +4°.

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
/ Фото: sinoptik

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

