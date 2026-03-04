Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Кратко:
- Какая погода будет в Харькове и области 4 марта
- Какая погода будет в Харькове и области 5 марта
В Харькове в среду, 4 марта, синоптики прогнозируют днем температуру 2-4º тепла. В области разброс температур будет больше: 0-5° мороза ночью и 0-5º тепла днем. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В течение дня будет достаточно сильный ветер - 9 – 14 м/с: вначале холодный северо-западный, который днем сменится на юго-западный.
По всему региону прогнозируют осадки днем: мокрый снег и дождь.
В четверг, 5 марта, в Харькове будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2º тепла, днем 0 – 5º тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, 4 марта на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.
Ветер западный, 4, 1 м/с.
Температура воздуха днем 4 марта будет +3° ... +4°.
5 марта в Харькове днем и вечером будет идти мелкий дождь со снегом.
Ветер западный, 4, 7 м/с. Температура воздуха днем 5 марта будет +3° ... +4°.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 4 марта в Тернопольской области погода будет облачная с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ранее сообщалось, что в первую неделю марта Житомирская область будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.
Накануне стало известно, что сегодня, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
