У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

Младшая дочь популярных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна, находится в отношениях.
Девушка съехала от родителей и живет вместе со своим парнем. Об этом сообщает Обоз.ua.
По ее словам, она не хочет афишировать личность своего избранника, однако сообщила, что он не актер. "Пока не хочу многое о личном рассказывать - берегу эту свою часть. Мы встречаемся уже пол года, живем вместе - я уехала от родителей. У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть вместе в быту, в планах. В тоже время, мы очень похожи, в ценностях, планах", - говорит она.
Она также добавила, что в непростые времена, ее поддерживают звездные родители, она сама, а также ее молодой человек.
Напомним, Анна Борисюк пошла по стопам родителей и также стала актрисой, а недавно она рассказала о том, что основала собственный бренд одежды Ganzen_ua.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
