Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

В четверг, 5 марта, в православном календаре день памяти святого мученика Конона, пострадавшего за христианскую веру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 5 марта
Согласно преданию, Конон родился в городе Наина на территории Малой Азии (в пределах современных регионов Турции - Финикии или Киликии). Он вырос в христианской семье и с юных лет отличался глубокой верой, стремлением к духовной жизни, милосердием и состраданием к нуждающимся.
Во времена гонений на христиан в Римской империи Конон отказался приносить жертвы языческим богам и поклоняться идолам. За верность Христу его арестовали и подвергли жестоким истязаниям.
Жития рассказывают, что, несмотря на тяжёлые пытки, святой остался непоколебимым. Его мужество и спокойная преданность вере стали примером для окружающих и укрепили многих христиан.
Источники по-разному описывают его кончину: по одним свидетельствам, мученика обезглавили, по другим - предали сожжению.
В этот день верующие обращаются к святому Конону с молитвами о стойкости в вере, укреплении духа, терпении в испытаниях и защите от несправедливости.
Приметы 5 марта
- Ясный, морозный день - на раннюю и теплую весну.
- Южный ветер - быстрое потепление.
- Ласточки прилетели или журавли вернулись - весна будет теплой.
Что нельзя делать 5 марта
5 марта не стоит бездельничать: святой Конон отличался трудолюбием, поэтому и нам следует последовать его примеру. Хорошо уделить внимание работе на земле, но следует отложить грабли и вилы - это народное предостережение, чтобы летом град не повредил овощи и сад.
Что можно делать 5 марта
В этот день принято обращаться к святому мученику Конону с молитвой и просьбой покровительства перед Богом. Конона уважают как защитника посевов, урожая и всех, кто работает на огороде или в саду. Ему молятся о щедром урожае и о том, чтобы святой труд не был разрушен стихией или вредителями.
