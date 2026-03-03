Укр
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Юрий Берендий
3 марта 2026, 13:32
Мониторы сообщают о подготовке Россией массированного удара по Украине с привлечением стратегической авиации, баллистических ракет и морских носителей "Калибр".
Названы цели и сроки массированного удара РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, Главред

О чем идет речь в материале:

  • РФ начала подготовку к новому удару по Украине
  • Враг планирует задействовать стратегическую авиацию и значительное количество ударных БПЛА
  • Названы возможные цели атаки РФ

Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Массированная атака может произойти в ближайшие 48 часов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По информации мониторинговых ресурсов, противник готовится к массированному ракетному удару по Украине. В рамках подготовки фиксируется активное перемещение стратегической авиации между аэродромами базирования.

Ожидается, что к атаке могут быть привлечены 4–5 бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160.

Также вероятно применение баллистических ракет Искандер-М, гиперзвуковых ракет Циркон, значительного количества ударных беспилотников, а также ракет Кинжал с истребителей МиГ-31К, запас которых, по имеющимся данным, был пополнен в последнее время.

Кроме того, сообщается о подготовке двух надводных носителей ракет Калибр в Новороссийске. Общий возможный залп с этих платформ может достигать 16 ракет этого типа.

"Среди приоритетных целей - объекты водоснабжения и энергетики в столице и Киевской области, а также объекты энергетики в центральной части Украины. Не исключено, что удар будет направлен и на объекты инфраструктуры на западе Украины. Направление удара возможно будет определять по маршруту движения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Прекратит ли Россия удары по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет придерживаться тактики давления на тыловые области Украины. В течение весенне-летнего периода противник продолжит масштабные обстрелы и диверсионную деятельность в центре страны. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет его продолжать, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины. Они не откажутся от этой тактики и будут ее придерживаться", - подчеркнул он.

Он отметил, что рассчитывать на затишье в воздухе не приходится, ведь атаки дронов-камикадзе и ракетные удары остаются важной составляющей российской тактики. Параллельно с воздушными ударами Москва будет пытаться расшатывать ситуацию внутри Украины, делая ставку на внутреннюю дестабилизацию.

Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации России / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером в понедельник, 2 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы. Городской голова Виталий Кличко сообщал о работе сил противовоздушной обороны в столице.

В то же время Украина готовится к очередной волне российского террора. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кремль может нацелиться на объекты критической инфраструктуры, в частности системы водоснабжения.

Военный 413-го полка СБС "Рейд" и аналитик Defense Express Иван Киричевский отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 12 тысяч ракет различных типов. При этом более половины этого арсенала было использовано уже в течение первого года большой войны.

О ресурсе: ЕРадар

"еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

