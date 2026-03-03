Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

На фоне ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине за день выросли на 2 гривны.

https://glavred.info/economics/ceny-na-benzin-i-dizel-vnezapno-vzleteli-budet-li-deficit-topliva-10745543.html Ссылка скопирована

В Украине выросла стоимость топлива / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Украине выросли цены на топливо

За день бензин подорожал на 2 гривны

Рост цены произошел на фоне ситуации на Ближнем Востоке

В Украине внезапно взлетели цены на топливо. Только за день стоимость выросла на 2 гривны за литр. Об этом рассказывают пользователи соцсети Treads.

Некоторые пользователи рассказывают, что утром покупали бензин по 66 грн/л, а через несколько часов стоимость выросла до 68 грн/л.

видео дня

В Украине выросла стоимость топлива / фото: скриншот

Стоимость топлива

Минфин публиковал стоимость топлива по состоянию на 2 марта:

газ автомобильный - 38,51 грн,

дизельное топливо - 62,69 грн,

бензин А-92 - 59,99 грн,

бензин А-95 - 62,87 грн,

бензин А-95 премиум - 67,64.

В Украине выросла стоимость топлива / фото: скриншот

Стоимость бензина А-95 премиум на популярных АЗС по состоянию на 2 марта:

AMIC - 65,63 грн,

BVS - 66,99 грн,

KLO - 65,89 грн,

Marshal - 63,74 грн,

SOCAR - 69,13 грн,

UPG - 65,90 грн,

WOG - 69,99 грн,

ОККО - 69,99 грн,

Укрнафта - 67,09 грн.

Пользователи соцсетей публикуют фото и отмечают, что по состоянию на утро 3 марта стоимость бензина А-95 премиум уже составляет 71,99 грн.

В Украине выросла стоимость топлива / фото: скриншот

На другой АЗС заметно видно, что по сравнению с прошлым днем цены выросли на две гривны.

В Украине выросла стоимость топлива / фото: скриншот

Повышение цен на топливо - мнение эксперта

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что после начала войны в Иране стоимость нефти на бирже выросла на 10 долларов за баррель - 82 долл/бар. В понедельник большинство АЗС удержали обычные цены на топливо. В то же время он анонсировал повышение стоимости на 2-3 гривны.

Куюн подчеркивает, что топлива в Украине хватает и признаков нехватки бензина или дизтоплива нет.

"Сейчас главной угрозой, на мой взгляд, является паника. Некоторые сети, которые обычно торгуют в среднем ценовом диапазоне, хотят "прилипнуть" как можно ближе к лидерам, потому что опасаются, что их могут быстро опустошить. Лидеры тоже хотят подстраховаться, поэтому на неделе увидим подъем по классике – на 2-3 гривны. Это опасная история, потому что повышение цен многие потребители воспринимают как сигнал к немедленной покупке топлива и формированию запасов ... Итак, пожалуйста, не создавайте панику, у нас все хорошо!" - подчеркнул он.

Эксперт считает, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке цены упадут.

"Судя по темпам развития событий, нужно переждать текущую неделю. Лично я жду низких цен, как только "иранский" фактор исчезнет. Нефти в мире и так много, а станет еще больше, потому что так или иначе добыча в Иране была запрещена многолетними санкциями. А соответственно упадут цены и в Украине, будем за этим внимательно следить и при необходимости максимально ускорять", - подытожил он.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подчеркивает, что сейчас нет никаких причин повышать цены на топливо в Украине.

"Спекулятивное повышение цен сейчас на АЗС в Украине. Никакой временный рост нефти не дает причин повышать цены на старые запасы топлива", - отметил он.

В Украине выросла стоимость топлива / фото: скриншот

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

Другие новости:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред