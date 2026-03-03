Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройности

Диана Зотова поделилась, как остается стройной без ограничений в питании.

https://glavred.info/fashion/idealnaya-figura-bez-diet-uchastnica-holostyaka-raskryla-3-sekreta-stroynosti-10745588.html Ссылка скопирована

Диана Зотова - секреты стройности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Диана Зотова

Вы узнаете:

Как Диана Зотова сохраняет стройность

Рацион модели для похудения

Какой спорт помогает сбросить вес

Участница шоу Холостяк 14 и модель Диана Зотова рассказала о своих правилах, которые помогают ей не набирать вес, несмотря на любовь к сладкому. Девушка подчеркивает: никаких жестких диет или изнурительных ограничений в ее жизни нет. Главред расскажет секреты идеальной фигуры участницы шоу "Холостяк".

Стройность без диет

Диана в своем Telegram-канале уверяет, что не придерживается строгих диет и не отказывается от любимых продуктов. Модель признается, что обожает сладкое и может позволить себе десерты почти каждый день. Однако главное правило — не переедать.

видео дня

"Как только чувствуете, что наелись — останавливайтесь", — советует Зотова.

По ее словам, лучше оставить часть порции или забрать ее с собой, чем доедать только потому, что жалко. Именно контроль порций помогает ей поддерживать стабильный вес.

Диана Зотова - диета / фото: instagram.com, Диана Зотова

Спорт для идеальной фигуры

Второй важный принцип — регулярная физическая активность. Диана считает, что в спорте нет универсального рецепта.

"Я люблю много ходить пешком, заниматься несколько раз в неделю в зале, плавать, обожаю сапы, вейк или даже тренировки и танцы дома", — делится модель.

Зотова считает, что главное — двигаться и получать от этого удовольствие каждый день.

Тарас Цимбалюк и Диана Зотова / скрин видео stb.ua

Мотивация для похудения

Особое внимание модель уделяет привычкам. Она убеждена, что стройность — это не краткосрочная цель, а стиль жизни.

"Каждый день делать что-то полезное для своего тела. Это должно стать просто вашей дневной рутиной", — советует Зотова.

Диана рекомендует найти тот формат активности, который подходит именно вам. Тогда спорт не будет восприниматься как обязанность, а станет частью повседневной жизни.

Как выглядит фигура Дианы Зотовой - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред