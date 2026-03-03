Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройности

Вы узнаете:
- Как Диана Зотова сохраняет стройность
- Рацион модели для похудения
- Какой спорт помогает сбросить вес
Участница шоу Холостяк 14 и модель Диана Зотова рассказала о своих правилах, которые помогают ей не набирать вес, несмотря на любовь к сладкому. Девушка подчеркивает: никаких жестких диет или изнурительных ограничений в ее жизни нет. Главред расскажет секреты идеальной фигуры участницы шоу "Холостяк".
Стройность без диет
Диана в своем Telegram-канале уверяет, что не придерживается строгих диет и не отказывается от любимых продуктов. Модель признается, что обожает сладкое и может позволить себе десерты почти каждый день. Однако главное правило — не переедать.
"Как только чувствуете, что наелись — останавливайтесь", — советует Зотова.
По ее словам, лучше оставить часть порции или забрать ее с собой, чем доедать только потому, что жалко. Именно контроль порций помогает ей поддерживать стабильный вес.
Спорт для идеальной фигуры
Второй важный принцип — регулярная физическая активность. Диана считает, что в спорте нет универсального рецепта.
"Я люблю много ходить пешком, заниматься несколько раз в неделю в зале, плавать, обожаю сапы, вейк или даже тренировки и танцы дома", — делится модель.
Зотова считает, что главное — двигаться и получать от этого удовольствие каждый день.
Мотивация для похудения
Особое внимание модель уделяет привычкам. Она убеждена, что стройность — это не краткосрочная цель, а стиль жизни.
"Каждый день делать что-то полезное для своего тела. Это должно стать просто вашей дневной рутиной", — советует Зотова.
Диана рекомендует найти тот формат активности, который подходит именно вам. Тогда спорт не будет восприниматься как обязанность, а станет частью повседневной жизни.
Как выглядит фигура Дианы Зотовой - смотреть видео:
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
