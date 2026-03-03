Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройности

Кристина Трохимчук
3 марта 2026, 12:18
Диана Зотова поделилась, как остается стройной без ограничений в питании.
Диана Зотова - секреты стройности
Диана Зотова - секреты стройности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Диана Зотова

Вы узнаете:

  • Как Диана Зотова сохраняет стройность
  • Рацион модели для похудения
  • Какой спорт помогает сбросить вес

Участница шоу Холостяк 14 и модель Диана Зотова рассказала о своих правилах, которые помогают ей не набирать вес, несмотря на любовь к сладкому. Девушка подчеркивает: никаких жестких диет или изнурительных ограничений в ее жизни нет. Главред расскажет секреты идеальной фигуры участницы шоу "Холостяк".

Стройность без диет

Диана в своем Telegram-канале уверяет, что не придерживается строгих диет и не отказывается от любимых продуктов. Модель признается, что обожает сладкое и может позволить себе десерты почти каждый день. Однако главное правило — не переедать.

видео дня

"Как только чувствуете, что наелись — останавливайтесь", — советует Зотова.

По ее словам, лучше оставить часть порции или забрать ее с собой, чем доедать только потому, что жалко. Именно контроль порций помогает ей поддерживать стабильный вес.

Диана Зотова
Диана Зотова - диета / фото: instagram.com, Диана Зотова

Спорт для идеальной фигуры

Второй важный принцип — регулярная физическая активность. Диана считает, что в спорте нет универсального рецепта.

"Я люблю много ходить пешком, заниматься несколько раз в неделю в зале, плавать, обожаю сапы, вейк или даже тренировки и танцы дома", — делится модель.

Зотова считает, что главное — двигаться и получать от этого удовольствие каждый день.

Тарас Цымбалюк и Диана Зотова
Тарас Цимбалюк и Диана Зотова / скрин видео stb.ua

Мотивация для похудения

Особое внимание модель уделяет привычкам. Она убеждена, что стройность — это не краткосрочная цель, а стиль жизни.

"Каждый день делать что-то полезное для своего тела. Это должно стать просто вашей дневной рутиной", — советует Зотова.

Диана рекомендует найти тот формат активности, который подходит именно вам. Тогда спорт не будет восприниматься как обязанность, а станет частью повседневной жизни.

Как выглядит фигура Дианы Зотовой - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

похудение шоу Холостяк Тарас Цимбалюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:32Война
В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:31Война
Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Последние новости

13:36

Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись

13:32

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:31

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:18

Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

13:10

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
12:44

За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлетВидео

12:18

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройностиВидео

12:15

РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

Реклама
12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

12:09

Слизни исчезнут навсегда: главная ошибка огородников

12:05

Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

11:52

Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

11:46

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

11:30

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Кроликам - бунт, Козлам - споры

11:22

Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

11:09

"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечностьВидео

11:03

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

11:02

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

10:59

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Реклама
10:49

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

10:46

Гороскоп на завтра 4 марта: Весам - успех, Стрельцам - предательство

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

10:15

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

09:48

Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

09:36

"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

09:22

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против ИранаВидео

09:14

РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

09:13

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

07:32

"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и автоФото

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

05:30

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

04:41

Странные советские реалии: с каким абсурдом сталкивался каждый житель СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

Реклама
03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

02:55

49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

02:08

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:00

Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина

01:31

Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

01:30

РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в ЕвропеВидео

01:02

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

02 марта, понедельник
23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять