Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день мороз
- Что нельзя покупать в этот день
- Чем нужно подметать пол 4 марта
4 марта церковь почитает память святого преподобного Герасима в Иордане. Как сообщает Главред, он родился в зажиточной семье. Он с юности отличался искренним благочестием. Еще в молодости он принял монашеский постриг.
В первые годы монашеский жизни он постоянно полился, постился. Позже он поселился в пустыне у реки Иордана, где основал свою обитель. Некоторое время он был под влиянием ереси, но под влиянием святого Евфимия он стал ревностным защитником православной веры. Герасим присутствовал на IV Вселенском соборе в Халкидоне, где подтвердили православное учение о Христе.
Однажды к монастырю подошел раненый лев. Герасим вынул из его ступни острый терновник и лев стал его верным спутником. Когда святой умер, дев пришел к нему на могилу и также умер от печали.
Что можно делать 4 марта
- В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления и духовных сил.
- В этот день нужно проветрить дом. Предки верили, что это очистит дом от негативной энергии.
- В этот день нужно подмести пол веником из полыни. Считается, что это станет настоящим оберегом.
- В этот день нужно выбросить старую обувь. Вместе с ней уйдут проблемы.
Что нельзя делать 4 марта
1. Нельзя 4 марта обижать птиц. Это может обернуться неудачей.
2. Нельзя 4 марта делать большие покупки. Иначе они не принесут радости.
3. Нельзя 4 марта отказывать другим в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
Приметы 4 марта
- Если в этот день мороз, то лето будет урожайным.
- Если в этот день утром ясная погода, то весна будет теплой.
- Если в этот день прилетели грачи, то через месяц сойдет снег.
- Если в этот день птицы возвращаются в свои гнезда, то весна будет ранней.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
