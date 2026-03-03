Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

Что можно делать 4 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

4 марта церковь почитает память святого преподобного Герасима в Иордане. Как сообщает Главред, он родился в зажиточной семье. Он с юности отличался искренним благочестием. Еще в молодости он принял монашеский постриг.

В первые годы монашеский жизни он постоянно полился, постился. Позже он поселился в пустыне у реки Иордана, где основал свою обитель. Некоторое время он был под влиянием ереси, но под влиянием святого Евфимия он стал ревностным защитником православной веры. Герасим присутствовал на IV Вселенском соборе в Халкидоне, где подтвердили православное учение о Христе.

Однажды к монастырю подошел раненый лев. Герасим вынул из его ступни острый терновник и лев стал его верным спутником. Когда святой умер, дев пришел к нему на могилу и также умер от печали.

Что можно делать 4 марта

В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления и духовных сил.

В этот день нужно проветрить дом. Предки верили, что это очистит дом от негативной энергии.

В этот день нужно подмести пол веником из полыни. Считается, что это станет настоящим оберегом.

В этот день нужно выбросить старую обувь. Вместе с ней уйдут проблемы.

Что нельзя делать 4 марта

1. Нельзя 4 марта обижать птиц. Это может обернуться неудачей.

2. Нельзя 4 марта делать большие покупки. Иначе они не принесут радости.

3. Нельзя 4 марта отказывать другим в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 4 марта

Если в этот день мороз, то лето будет урожайным.

Если в этот день утром ясная погода, то весна будет теплой.

Если в этот день прилетели грачи, то через месяц сойдет снег.

Если в этот день птицы возвращаются в свои гнезда, то весна будет ранней.

