Голливуд нас обманул: чем занимались пираты на самом деле

Марина Иваненко
3 марта 2026, 13:44
Одноногий капитан и попугай — литературная фантазия. История настоящих пиратов гораздо сложнее, чем голливудские фильмы и романы.
Кто придумал образ пирата?
Кто придумал образ пирата?

О чем вы узнаете:

  • Откуда взялись пираты
  • Правда о пиратских сокровищах

Черная борода с горящими фитилями, деревянная нога, попугай на плече и карта сокровищ с красным крестиком — этот образ настолько укоренился в массовой культуре, что кажется историческим фактом. На самом деле реальность была гораздо жестче, грязнее и менее романтичной — Главред расскажет более подробно.

Кто создал пиратский миф

Как рассказывают на канале"WAS: Популярная история", большинство наших представлений о пиратах — это наследие литературы XIX века. Главным "архитектором" современного образа стал Роберт Льюис Стивенсон. Именно его "Остров сокровищ" подарил миру одноногого Джона Сильвера, попугая, черную метку и культовую песню.

видео дня

Позже миф закрепил Голливуд. Знаменитое пиратское "Аррр!" — это не исторический факт, а актерская интерпретация Роберта Ньютона в фильме 1950 года. Он просто использовал говор своей местности — и мир поверил, что так говорили все корсары.

Жестокий бизнес вместо приключений

В Карибском море XVII–XVIII веков пиратство было прежде всего бизнесом. Большинство разбойников — это бывшие матросы королевского флота или торговых судов, которые бежали от нечеловеческих условий труда: мизерной платы, голода и телесных наказаний.

Парадоксально, но на пиратских кораблях действовали элементы демократии. Капитана выбирали голосованием, а его полномочия были абсолютными только во время боя. В мирное время решения принимал совет экипажа. Добыча распределялась по четкому уставу, а за потерю конечности предусматривалась компенсация — своеобразное "социальное страхование".

Видео о том, кем на самом деле были пираты, можно посмотреть здесь:

Черная Борода — гений страха

Эдвард Тич, известный как Черная Борода, был скорее мастером психологического давления, чем кровавым маньяком. Он вплетал в бороду фитили, которые дымились во время боя, обвешивался оружием и вел себя демонстративно агрессивно.

Это срабатывало: многие суда сдавались без боя. Исторические записи свидетельствуют, что жертв в его "карьере" было значительно меньше, чем представляет массовая культура.

Миф о зарытых сокровищах

Популярная легенда о пиратах, которые закапывают золото на безлюдных островах, — почти полностью вымысел. Пиратская жизнь длилась недолго: обычно два-три года. Деньги тратили сразу — в Порт-Рояле или Нассау — на алкоголь, азартные игры и развлечения.

Единственный достоверно известный случай зарытого сокровища связан с Уильямом Киддом. Он сделал это не из романтики, а как попытку договориться со следствием. Это его не спасло — Кидда казнили.

Почему мы до сих пор любим пиратов

Несмотря на суровую реальность, пират стал символом свободы и бунта против системы. В мире жестких законов и социального неравенства пиратское сообщество казалось альтернативой, где каждый имел шанс на равенство и долю добычи.

И хотя настоящие морские разбойники редко носили попугаев и почти никогда не ходили "по доске", их реальная история — это не менее увлекательная сага о борьбе за выживание.

Об источнике: WAS: Популярная история

WAS: Популярная история — это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию — от школьников до взрослых.

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

