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С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

7 июля 2022, 18:12

С днем рождения женщине красивые поздравления своими словами, сердечные картинки и открытки в подборке Главреда.

С днем рождения женщине
С днем рождения женщине / depositphotos.com

День рождения – это особая дата для каждого из нас, когда милые поздравления и знаки внимания вызывают на лице счастливую улыбку. В день рождения женщины стоит посвятить самые теплые слова и искренние пожелания.

Красивые слова в день рождения женщины помогут ей почувствовать себя любимой и желанной. А поздравления с помощью тоста в подборке Главреда смогут стать изюминкой любого застолья.

Картинки с днем рождения стильные и прикольные, для подруги мамы и сестры, ищите в материале: Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам.

Душевные строки с днем рождения подруге, можно найти в нашем материале: С днем рождения, подруга – искренние поздравления, красивые открытки и картинки близкому человеку.

Виновница торжества отмечает круглую дату? Красивые картинки с юбилеем женщине помогут поднять настроение.

С днем рождения женщине стихи, красивые картинки и открытки

С днём рождения тебя! Дай Бог тебе всего лучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное — здоровья, а уж остальное приложится. Счастья тебе, радости, гармонии и тепла в душе! Пусть твои мысли будут исключительно о хорошем! А ангел-хранитель пускай всегда будет рядом и убережёт от любых бед и потерь!

***

Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.

***

С праздником! Будь счастлива! Желаю тебе яркой жизни, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами - то только с приятными! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Пусть всегда будут рядом близкие, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и счастливых лет впереди, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!

С днем рождения женщине открытки
С днем рождения женщине открытки

***

В Ваш день рождения хочу пожелать Вам душевной молодости, бодрости и жизнелюбия. Пусть годы не будут властны над Вашей красотой, пусть глаза искрятся улыбкой, а силы и энергия прибывают с каждым днём. Пусть в Ваш уютный дом всегда приходят только добрые люди, приносящие в него любовь и искреннюю дружбу. Будьте счастливы, на радость своим детям и внукам, не грустите и не унывайте. От всей души поздравляю!

С днем рождения женщине открытки
С днем рождения женщине красивые открытки

***

Примите мои поздравления с днем рождения! Главное богатство ― это здоровье, пусть оно не покидает Вас никогда. Вашим близким благоденствия и счастья. Пусть прекрасные моменты жизни только увеличиваются и радуют Вас. Взаимопонимания и терпения в любых делах желаю Вам.

С днем рождения женщине открытки
С днем рождения женщине картинки

***

С днем рождения поздравляем!

И желаем не болеть,

Жизнью славной наслаждаться

И душою не стареть!

Быть веселой, добродушной,

Никогда не унывать,

Становиться только лучше,

Жизнь любить и процветать!

Чтобы годы не летели,

Наслаждайтесь каждым днем,

Солнышка всегда на небе,

Пусть всегда везет во всем!

С днем рождения женщине открытки
Очень красивые поздравления с днем рождения женщине

***

В день рождения пожелаем

Сил, здоровья на сто лет.

Чтобы жизнь была счастливой,

Без печалей и без бед.

Вам желаем море радости,

Чтоб жилось Вам сыто, благостно.

Оптимизма, настроения

В добрый праздник дня рождения!

С днем рождения женщине открытки
С днем рождения женщине прикольные картинки

***

Женского счастья, улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения.

Ведь для счастья не многого надо —

Чтобы здоровыми были все рядом.

Меньше тревог и улыбок почаще,

Чтобы денек был светлее и ярче.

Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха в твой день рождения.

Пахнет духами, уютом, теплом,

Теплый очаг — это женщины дом!

Будь же веселой, будь самой славной,

Самой красивой и самой желанной!

С днем рождения женщине открытки
С днем рождения женщине открытки

***

Желаю просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаю не болеть, не унывать.

Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует божественный уют.

Желаю счастья искренне, душевно,

Пусть в сердце нотки радости поют!

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