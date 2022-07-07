С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

С днем рождения женщине красивые поздравления своими словами, сердечные картинки и открытки в подборке Главреда.
День рождения – это особая дата для каждого из нас, когда милые поздравления и знаки внимания вызывают на лице счастливую улыбку. В день рождения женщины стоит посвятить самые теплые слова и искренние пожелания.
Красивые слова в день рождения женщины помогут ей почувствовать себя любимой и желанной. А поздравления с помощью тоста в подборке Главреда смогут стать изюминкой любого застолья.
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С днем рождения женщине стихи, красивые картинки и открытки
С днём рождения тебя! Дай Бог тебе всего лучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное — здоровья, а уж остальное приложится. Счастья тебе, радости, гармонии и тепла в душе! Пусть твои мысли будут исключительно о хорошем! А ангел-хранитель пускай всегда будет рядом и убережёт от любых бед и потерь!
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Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостной, веселой, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания.
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С праздником! Будь счастлива! Желаю тебе яркой жизни, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами - то только с приятными! Пусть в твоей душе никогда не иссякнет источник доброты! Пусть всегда будут рядом близкие, друзья и те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и счастливых лет впереди, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!
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В Ваш день рождения хочу пожелать Вам душевной молодости, бодрости и жизнелюбия. Пусть годы не будут властны над Вашей красотой, пусть глаза искрятся улыбкой, а силы и энергия прибывают с каждым днём. Пусть в Ваш уютный дом всегда приходят только добрые люди, приносящие в него любовь и искреннюю дружбу. Будьте счастливы, на радость своим детям и внукам, не грустите и не унывайте. От всей души поздравляю!
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Примите мои поздравления с днем рождения! Главное богатство ― это здоровье, пусть оно не покидает Вас никогда. Вашим близким благоденствия и счастья. Пусть прекрасные моменты жизни только увеличиваются и радуют Вас. Взаимопонимания и терпения в любых делах желаю Вам.
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С днем рождения поздравляем!
И желаем не болеть,
Жизнью славной наслаждаться
И душою не стареть!
Быть веселой, добродушной,
Никогда не унывать,
Становиться только лучше,
Жизнь любить и процветать!
Чтобы годы не летели,
Наслаждайтесь каждым днем,
Солнышка всегда на небе,
Пусть всегда везет во всем!
***
В день рождения пожелаем
Сил, здоровья на сто лет.
Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.
Вам желаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроения
В добрый праздник дня рождения!
***
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
***
Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!