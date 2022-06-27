Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

С юбилеем женщине / depositphotos.com//rivne1.tv

Юбилей – круглая дата и большое событие в жизни каждого. Для многих он становится переломным моментом, своеобразным переходом в другое десятилетие с новыми открытиями и впечатлениями. Для женщин этот день может быть немного грустными, но, в то же время наполнен радостью и улыбками. Стихи с юбилеем женщине, душевные поздравления своими словами и красивые открытки смогут поднять настроение имениннице и почувствовать атмосферу праздника.

Картинки с днем рождения женщине в подборке Главреда помогут напомнить о себе и наполнить душу родного человека теплотой.

С юбилеем женщине, открытки, картинки и душевные поздравления своими словами и в стихах

Желаю Вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил! Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов. Ведь такая женщина, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости!

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От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в твоем доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая твой путь к высотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце просто довольствуется успехом.

С юбилеем женщине открытки

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Поздравляем прекрасную, обаятельную, добрую, милую женщину! Пускай этот юбилей будет отмечен в кругу самых близких и родных людей. Пускай со всех сторон летят поздравления, добрые слова и тосты в Вашу честь. Желаем, чтобы морщинки и грустинки никогда не касались ваших прекрасных глаз. Пускай вечной молодостью, женственностью и счастьем светится Ваше лицо. С днем рождения!

С юбилеем женщине картинки

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Желаю в этот светлый юбилей вечного цветения, ярких улыбок и прекрасного настроения! Пускай любовь всегда согревает твое сердце, словно теплое солнышко! От всей души желаю, чтобы твои мечты сбывались легко и просто, ведь осуществленные желания дарят огромное удовольствие!

***

Вы хороши! Умны! Красивы!

Веселый, добрый человек!

Такой оставайтесь на диво

Еще на много-много лет!

Мы с яркой датой поздравляем -

И не смотрите на года!

От всей души мы вам желаем -

Самой счастливой быть всегда!

Стильные открытки с юбилеем женщине

***

Пусть бокалы звенят веселей,

Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем вниманья супруга,

Побольше любви, теплоты,

Душевной силы, доброты.

Достатка, вниманья, согласия,

И близких доброго участья,

Годам чтобы - не поддаваться,

В счастье жить и улыбаться!

Оригинальное поздравление с юбилеем женщине

***

В прекрасный юбилей хочу Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах —

Всего, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.

С юбилеем женщине 50 лет

***

С чудесным юбилеем поздравляем!

Дней радостных и добрых Вам желаем.

В душе чтоб ярко солнышко светило,

И счастье в доме Вашем всегда жило.

Гармония в семье чтобы царила,

Беда чтоб стороною обходила.

Любовь чтоб в сердце поселилась,

И от нее Вы, как звезда светились.

Чтоб рядом с Вами были близкие всегда,

И от грусти и печали не останется следа.

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