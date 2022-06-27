Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

Поздравления с юбилеем женщине прикольные в стихах и своими словами, оригинальные картинки и открытки - в подборке Главреда.
Юбилей – круглая дата и большое событие в жизни каждого. Для многих он становится переломным моментом, своеобразным переходом в другое десятилетие с новыми открытиями и впечатлениями. Для женщин этот день может быть немного грустными, но, в то же время наполнен радостью и улыбками. Стихи с юбилеем женщине, душевные поздравления своими словами и красивые открытки смогут поднять настроение имениннице и почувствовать атмосферу праздника.
Картинки с днем рождения женщине в подборке Главреда помогут напомнить о себе и наполнить душу родного человека теплотой.
С юбилеем женщине, открытки, картинки и душевные поздравления своими словами и в стихах
Желаю Вам оставаться всегда такой же красивой, бодрой, энергичной и полной сил! Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов. Ведь такая женщина, как Вы, заслуживает всего самого наилучшего. С юбилеем! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости!
***
От всего сердца поздравляю с замечательным юбилеем! Желаю положительных эмоций в кругу друзей и близких, приятных бесед с подругами, любви и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в твоем доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая твой путь к высотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце просто довольствуется успехом.
***
Поздравляем прекрасную, обаятельную, добрую, милую женщину! Пускай этот юбилей будет отмечен в кругу самых близких и родных людей. Пускай со всех сторон летят поздравления, добрые слова и тосты в Вашу честь. Желаем, чтобы морщинки и грустинки никогда не касались ваших прекрасных глаз. Пускай вечной молодостью, женственностью и счастьем светится Ваше лицо. С днем рождения!
***
Желаю в этот светлый юбилей вечного цветения, ярких улыбок и прекрасного настроения! Пускай любовь всегда согревает твое сердце, словно теплое солнышко! От всей души желаю, чтобы твои мечты сбывались легко и просто, ведь осуществленные желания дарят огромное удовольствие!
***
Вы хороши! Умны! Красивы!
Веселый, добрый человек!
Такой оставайтесь на диво
Еще на много-много лет!
Мы с яркой датой поздравляем -
И не смотрите на года!
От всей души мы вам желаем -
Самой счастливой быть всегда!
***
Пусть бокалы звенят веселей,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем вниманья супруга,
Побольше любви, теплоты,
Душевной силы, доброты.
Достатка, вниманья, согласия,
И близких доброго участья,
Годам чтобы - не поддаваться,
В счастье жить и улыбаться!
***
В прекрасный юбилей хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
***
С чудесным юбилеем поздравляем!
Дней радостных и добрых Вам желаем.
В душе чтоб ярко солнышко светило,
И счастье в доме Вашем всегда жило.
Гармония в семье чтобы царила,
Беда чтоб стороною обходила.
Любовь чтоб в сердце поселилась,
И от нее Вы, как звезда светились.
Чтоб рядом с Вами были близкие всегда,
И от грусти и печали не останется следа.