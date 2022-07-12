УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

12 июля 2022, 14:03

Поздравления с днем рождения маме своими словами и в стихах, нежные открытки и картинки - в подборке Главреда.

С днем рождения маме
С днем рождения маме / dreamstime.com

Для каждого ребенка, неважно сколько ему лет – день рождения мамы – один их самых лучших праздников. В этот особый день виновница торжества получает трогательные знаки внимания от самых дорогих людей – дочери и сына. Картинки с днем рождения маме, сердечные поздравления наполнят душу родного человека радостью.

Поздравления с днем рождения в прозе, мудрый строки своими словами помогут именинникам настроиться на праздничную волну и подарят заряд хорошего настроения.

Поздравить с важной датой можно и без слов. Красивые открытки и картинки в днем рождения можно найти в подборке Главреда: Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день.

Особенные поздравления с днем рождения женщине, которые растрогают до слез ищите тут.

Поздравления с днем рождения маме от дочери

Моя милая мамочка! Ты самое родное, что есть у меня на свете. Ведь во мне частичка твоего сердца, вся твоя любовь, огромное море терпения, понимания, мудрости и сострадания. Ты у меня самая замечательная на свете. Мое главное желание — это чтобы ты всегда была здорова. Живи много, много, много лет. Будь всегда счастливой и почаще улыбайся. И пускай для твоих улыбок всегда находится радостный повод. С днем рождения!

***

Мамочка моя, мой солнечный лучик, я тебя поздравляю с днем рождения! Я благодарна тебе за все: за воспитание, за наказания, за твою любовь и веру в меня. Я преклоняюсь пред тобой до земли. Спасибо, что была рядом, когда это было нужно. Я у Господа прошу для тебя здоровья, чтобы ты еще долгие годы освещала мой путь. Пусть горести, печали и невзгоды никогда не переступят твой порог. Прости меня за все слезы. Желаю женского счастья, ты его заслужила. Ты для меня пример того, какая должна быть мама. С днем рождения, мамочка!

С днем рождения мама картинки
С днем рождения, мама - картинки

***

Мамочка любимая, родная,

С днем рождения, милая моя!

Пусть душа твоя тревог не знает,

Солнце светит ярко для тебя.

Будь всегда здорова и любима,

Радостна, красива — как всегда!

Оставайся самой нежной, милой...

Мамочка, я так люблю тебя!

Для меня ты лучшая на свете

И всегда останешься такой.

Так прими же пожелания эти.

Знай, родная — я всегда с тобой!

С днем рождения мама картинки
С днем рождения, мама - картинки красивые

***

Ты самый дорогой мне человек,

Хотя порой бываешь и упрямой.

Нет имени важнее, чем твоё,

Чудесная моя, родная мама!

Желаю, чтобы слез не знала ты,

Не трепетало сердце от тревоги,

И никогда не чувствовала ты

Себя забытой или одинокой.

Не забывай, как я тебя люблю,

Дари улыбку мне свою почаще,

И в день рожденья я тебе скажу:

Здоровья, мама! Долгих лет и счастья!

С днем рождения мама картинки
Стильные открытки с днем рождения маме

***

На двоих есть у нас миллионы секретов!

Ты и мама, и друг, чья душа, как бальзам!

Я сегодня спешу, с приходящим рассветом

Попросить не грустить вслед бегущим годам.

Было много тревог и немало свершений!

Но среди судьбоносной такой суеты

Ты смогла уберечь теплоту отношений

И сегодня достойна лишь лучшего ты!

Будь всегда ты здоровой и самой удачной!

И пусть в доме твоем будет благ через край!

Долгих лет и огромного счастья в придачу,

Я люблю тебя, мама, ты — лучшая, знай!

С днем рождения мама картинки
Открытка с днем рождения маме

***

За каждый день счастливый детства,

За ласку, что дарила ты,

За то, что сердце мое бьется

Тебе сегодня все цветы!

Пусть принесёт здоровье каждый

Из разноцветных лепестков

За труд твой материнский, важный,

За бескорыстную любовь.

И жизнь размеренно пусть льется

Без тягости сердечных мук.

Твоя любовь к тебе вернётся

Теплом моих дочерних рук!

С днем рождения мама картинки
С днем рождения мама от дочери

Поздравления с днем рождения маме от сына

Я поздравляю тебя, самая прекрасная, самая добрая, самая любимая женщина на свете! В моей любви ты никогда не усомнишься, я пронесу эту любовь через всю жизнь, и всегда буду благодарить тебя за то, что ты подарила жизнь мне. Я желаю тебе только счастья, я отгоню от тебя все беды и зло. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и нежно называла меня "мой сынок". А самое главное, никогда не болей и живи много долгих и радостных дней. С днем рождения, мамочка!

С днем рождения мама картинки
С днем рождения маме открытка

***

Мамочка, поздравляю с днем рождения! Знаю, что растить сына не просто, но ты всегда справлялась и была мне настоящим другом, лучшим советчиком! Будь самой счастливой и жизнерадостной, не печалься понапрасну и знай, что я безумно тебя люблю!

***

С днем рождения, мама,

Тебя поздравлю я,

Счастливой и здоровой будь,

Любимая моя.

Ты жизнь мне подарила

И сердце отдала,

Незримо через годы

За мною следом шла.

Моим ты оберегом

Стала в жизни, мама,

Прости, что иногда

Бывает сын упрямым.

Любовь к тебе, родная,

В душе моей живет,

Тебе желаю счастья

На сотню лет вперед.

С днем рождения мама картинки
С днем рождения маме картинки

***

Спасибо, что была со мною,

Когда впервые сделал вздох,

Окутала своей любовью,

Молилась, чтобы Бог сберег.

За все уроки, что дала мне,

Спасибо, мамочка моя,

За беспокойство и терпение,

С которыми в душе жила.

Пусть этот день будет прекрасным,

Но я хочу тебе сказать:

"Я благодарен ежедневно,

Что Бог мне дал такую мать!"

С днем рождения мама картинки
Картинки с днем рождения маме

***

Родная мама, в день рождения

С букетом солнечных лучей

Прими от сына поздравления

И улыбнись мне веселей.

Пусть грусть твоя из глаз уйдет,

Вернутся в них пускай смешинки,

И пусть тебе моя любовь

Разгладит все твои морщинки.

Счастливых дней и добрых снов

Тебе я, мама, пожелаю.

Ты в сердце у меня живешь

Всегда-всегда, моя родная.

С днем рождения мама картинки
Открытки с днем рождения маме

***

Дорогая моя и родная,

Нет на свете мне ближе, чем ты.

Как я счастлив, что ты − моя мама.

В тебе так много тепла и любви.

Я желаю тебе только счастья,

Каждый день получать чтоб цветы,

И от радости лишь улыбаться,

Исполняются пусть все мечты!

С днем рождения мама картинки
С днем рождения, мама - открытки
С днем рождения мама картинки
Стильные открытки с днем рождения маме
С днем рождения мама картинки
С днем рождения, мама
С днем рождения мама картинки
С днем рождения маме от дочери
С днем рождения мама картинки
Красивые картинки с днем рождения маме

Читайте также:

день рождения поздравления с юбилеем
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговоры

15:09

Язык и сердце заморозил: адвокат и жених из ток-шоу убил и расчленил любимую на КиевщинеВидео

15:01

Называл защитников "пушечным мясом": мажор из Кривого Рога поплатился за оскорбления ВСУВидео

14:47

Разведчики освободили из плена 5 украинцев во время спецоперации на ХерсонщинеВидео

14:34

"Мы не рабы": Шевчук попытался оправдать молчание россиян о войне в Украине

Реклама
14:32

Мощные взрывы и черный дым: под Мелитополем взорвали базу с техникой оккупантов РФВидео

14:20

Пропаганда РФ молчит о генералах на войне с Украиной: Путин опасается появления "авторитета" – СМИВидео

14:19

"А я вам сейчас покажу...": Лукашенко испугался НАТО и рассказал, откуда готовится "нападение" на РФВидео

14:05

HIMARS стерли в порошок склады РФ: появились спутниковые снимки из Новой КаховкиВидео

14:03

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

13:37

Более 10 жертв: в Изюме оккупанты накрыли кассетными бомбами ловивших мобильную связь людейВидео

13:36

"Хлопок зашел в гости": ВСУ уничтожили штаб оккупантов и стоянку с техникой в КадиевкеВидео

13:06

Киев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии ПутинаВидео

13:02

Делают три укола перед атакой: оккупанты массово умирают от передозировки наркотиками

13:00

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

12:57

Залп HIMARS под Шахтерском "обезглавил" элитную дивизию ВДВ РФВидео

12:49

Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

12:31

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: эксперт раскрыл лучший сценарий ВСУВидео

12:24

"Самая мощная в мире ядерная ракета": Рогозин разразился угрозами новых испытаний СарматаВидео

12:00

Война может выйти за пределы Украины - глава МИД ЛатвииВидео

Реклама
12:00

"Второй круг": популярная украинская модель беременная во второй раз

11:59

Ад в Мелитополе: оккупанты инсценируют нападения и бегут с захваченных территорийВидео

11:41

Войска РФ готовятся наступать на Донетчину: планы Путина остановит только армия Украины – ГайдайВидео

10:59

ВСУ бьют войска РФ на поле боя, Иран готовит "на помощь" Москве сотни БПЛА – советник БайденаВидео

10:58

Забросали взрывчаткой с дронов: в Энергодаре атаковали захваченное РФ здание СБУ

10:25

Бунт в РФ: "боевые буряты" Путина выпрыгивают из автобусов, чтобы не ехать на войну в УкраинуВидео

10:13

Россия может попытаться аннексировать захваченную часть Харьковской области – ISWВидео

09:58

Штурмовики ВСУ уничтожили российские склады с БК, у оккупантов потериВидео

09:57

Вернуть Януковича и воссоздать СССР: СМИ выяснили детали безумного плана Путина

09:39

Россия перебрасывает войска в Белгородскую область, но Харьков не возьмут – АрестовичВидео

09:29

Ударами HIMARS уничтожен российский генерал-майор из КрымаВидео

09:18

Нидерланды поставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и гаубицыВидео

08:49

РФ отправляет на войну из деревень Сибири: из 150 солдат, поехавших в Украину, 72 погибли – разведкаВидео

08:46

Гороскоп на сегодня 12 июля 2022: Близнецам – выигрыш, Весам – важная встреча, Водолеям – большая удачаВидео

08:40

Петра и Павла 2022 – душевные поздравления, красивые картинки и открытки к празднику

08:33

За один день ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов российских оккупантовВидео

08:18

Нравятся тебе HIMARS – не нравится, терпи, Путин...мнение

08:05

Жители Литвы купили для ВСУ антидроны и радары Wingman: БПЛА можно сбивать на расстоянии 5 кмВидео

07:59

В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал бригадой морпехов ЧФ РФ

07:19

Партизаны устроили "охоту" на коллаборантов и оккупантов, в армии РФ - массовое дезертирство – ISW

Реклама
07:03

15 полезных и простых привычек, которые сделают вашу жизнь лучше

06:33

Ракетный удар по Николаеву: под утро в городе прозвучали мощные взрывыФотоВидео

05:57

Контуры новой холодной войнымнение

05:57

Ретроградный Юпитер-2022 усложнит жизнь: астролог рассказал, чего опасатьсяВидео

05:00

"Убивают ради удовольствия": в чем различие военных стратегий России и Украины

04:40

В Украину нагрянет циклон Zelda: синоптики предупредили о резком похолоданииВидео

04:16

Оля Полякова рассказала, как пыталась вывезти военнообязанного мужа за границу

03:45

Киви продлевает молодость, но вредит язвенникам: в чем заключается польза и вред фрукта

03:20

Самый вкусный и очень сладкий джем на зиму: быстрый рецепт изысканного вареньяВидео

03:17

Большие деньги, свадьба или сказочный успех: 3 знакам зодиака нереально подфартит в ближайшее времяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять