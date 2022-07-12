С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

С днем рождения маме / dreamstime.com

Для каждого ребенка, неважно сколько ему лет – день рождения мамы – один их самых лучших праздников. В этот особый день виновница торжества получает трогательные знаки внимания от самых дорогих людей – дочери и сына. Картинки с днем рождения маме, сердечные поздравления наполнят душу родного человека радостью.

Поздравления с днем рождения в прозе, мудрый строки своими словами помогут именинникам настроиться на праздничную волну и подарят заряд хорошего настроения.

Поздравить с важной датой можно и без слов. Красивые открытки и картинки в днем рождения можно найти в подборке Главреда: Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день.

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Поздравления с днем рождения маме от дочери

Моя милая мамочка! Ты самое родное, что есть у меня на свете. Ведь во мне частичка твоего сердца, вся твоя любовь, огромное море терпения, понимания, мудрости и сострадания. Ты у меня самая замечательная на свете. Мое главное желание — это чтобы ты всегда была здорова. Живи много, много, много лет. Будь всегда счастливой и почаще улыбайся. И пускай для твоих улыбок всегда находится радостный повод. С днем рождения!

***

Мамочка моя, мой солнечный лучик, я тебя поздравляю с днем рождения! Я благодарна тебе за все: за воспитание, за наказания, за твою любовь и веру в меня. Я преклоняюсь пред тобой до земли. Спасибо, что была рядом, когда это было нужно. Я у Господа прошу для тебя здоровья, чтобы ты еще долгие годы освещала мой путь. Пусть горести, печали и невзгоды никогда не переступят твой порог. Прости меня за все слезы. Желаю женского счастья, ты его заслужила. Ты для меня пример того, какая должна быть мама. С днем рождения, мамочка!

С днем рождения, мама - картинки

***

Мамочка любимая, родная,

С днем рождения, милая моя!

Пусть душа твоя тревог не знает,

Солнце светит ярко для тебя.

Будь всегда здорова и любима,

Радостна, красива — как всегда!

Оставайся самой нежной, милой...

Мамочка, я так люблю тебя!

Для меня ты лучшая на свете

И всегда останешься такой.

Так прими же пожелания эти.

Знай, родная — я всегда с тобой!

С днем рождения, мама - картинки красивые

***

Ты самый дорогой мне человек,

Хотя порой бываешь и упрямой.

Нет имени важнее, чем твоё,

Чудесная моя, родная мама!

Желаю, чтобы слез не знала ты,

Не трепетало сердце от тревоги,

И никогда не чувствовала ты

Себя забытой или одинокой.

Не забывай, как я тебя люблю,

Дари улыбку мне свою почаще,

И в день рожденья я тебе скажу:

Здоровья, мама! Долгих лет и счастья!

Стильные открытки с днем рождения маме

***

На двоих есть у нас миллионы секретов!

Ты и мама, и друг, чья душа, как бальзам!

Я сегодня спешу, с приходящим рассветом

Попросить не грустить вслед бегущим годам.

Было много тревог и немало свершений!

Но среди судьбоносной такой суеты

Ты смогла уберечь теплоту отношений

И сегодня достойна лишь лучшего ты!

Будь всегда ты здоровой и самой удачной!

И пусть в доме твоем будет благ через край!

Долгих лет и огромного счастья в придачу,

Я люблю тебя, мама, ты — лучшая, знай!

Открытка с днем рождения маме

***

За каждый день счастливый детства,

За ласку, что дарила ты,

За то, что сердце мое бьется

Тебе сегодня все цветы!

Пусть принесёт здоровье каждый

Из разноцветных лепестков

За труд твой материнский, важный,

За бескорыстную любовь.

И жизнь размеренно пусть льется

Без тягости сердечных мук.

Твоя любовь к тебе вернётся

Теплом моих дочерних рук!

С днем рождения мама от дочери

Поздравления с днем рождения маме от сына

Я поздравляю тебя, самая прекрасная, самая добрая, самая любимая женщина на свете! В моей любви ты никогда не усомнишься, я пронесу эту любовь через всю жизнь, и всегда буду благодарить тебя за то, что ты подарила жизнь мне. Я желаю тебе только счастья, я отгоню от тебя все беды и зло. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась и нежно называла меня "мой сынок". А самое главное, никогда не болей и живи много долгих и радостных дней. С днем рождения, мамочка!

С днем рождения маме открытка

***

Мамочка, поздравляю с днем рождения! Знаю, что растить сына не просто, но ты всегда справлялась и была мне настоящим другом, лучшим советчиком! Будь самой счастливой и жизнерадостной, не печалься понапрасну и знай, что я безумно тебя люблю!

***

С днем рождения, мама,

Тебя поздравлю я,

Счастливой и здоровой будь,

Любимая моя.

Ты жизнь мне подарила

И сердце отдала,

Незримо через годы

За мною следом шла.

Моим ты оберегом

Стала в жизни, мама,

Прости, что иногда

Бывает сын упрямым.

Любовь к тебе, родная,

В душе моей живет,

Тебе желаю счастья

На сотню лет вперед.

С днем рождения маме картинки

***

Спасибо, что была со мною,

Когда впервые сделал вздох,

Окутала своей любовью,

Молилась, чтобы Бог сберег.

За все уроки, что дала мне,

Спасибо, мамочка моя,

За беспокойство и терпение,

С которыми в душе жила.

Пусть этот день будет прекрасным,

Но я хочу тебе сказать:

"Я благодарен ежедневно,

Что Бог мне дал такую мать!"

Картинки с днем рождения маме

***

Родная мама, в день рождения

С букетом солнечных лучей

Прими от сына поздравления

И улыбнись мне веселей.

Пусть грусть твоя из глаз уйдет,

Вернутся в них пускай смешинки,

И пусть тебе моя любовь

Разгладит все твои морщинки.

Счастливых дней и добрых снов

Тебе я, мама, пожелаю.

Ты в сердце у меня живешь

Всегда-всегда, моя родная.

Открытки с днем рождения маме

***

Дорогая моя и родная,

Нет на свете мне ближе, чем ты.

Как я счастлив, что ты − моя мама.

В тебе так много тепла и любви.

Я желаю тебе только счастья,

Каждый день получать чтоб цветы,

И от радости лишь улыбаться,

Исполняются пусть все мечты!

С днем рождения, мама - открытки

Стильные открытки с днем рождения маме

С днем рождения, мама

С днем рождения маме от дочери

Красивые картинки с днем рождения маме

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