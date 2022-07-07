Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

Поздравления с днем рождения в прозе мужчине и женщине / depositphotos.com/

День рождения – это всегда немного грусти по уходящим годам, и больше радости, ведь интересные жизненные события, которые ожидают впереди приносят новые впечатления, позитивные эмоции и ценный опыт. Поздравления с днем рождения в прозе от всего сердца помогут именинникам настроиться на праздничную волну.

Картинки с днем рождения мужчине и женщине в этот светлый праздник помогут напомнить о себе, даже если вас разделяют расстояния. Такой знак внимания вызовет улыбку и согреет душу.

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Поздравления с днем рождения в прозе мужчине

С днем рождения! В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше, и молодость бурлила в душе!

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В этот день хочу пожелать, чтобы ты был счастлив! Чтобы вокруг тебя были те люди, которые тебя уважают, ценят, которые всегда смогут поддержать тебя и помочь. Чтобы работа и твое дело приносило удовольствие и, конечно, много денег. Чтобы ты находил время для себя. Чтобы жизнь была полна эмоциями. Живи, люби, рискуй. С днем рождения!

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От души хочу поздравить тебя с этим замечательным днем! Искренне желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания и дела были обречены на успех. Желаю, чтобы от друзей ты видел искреннюю поддержку, от семьи — любовь, а в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя!

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Друг, дружище дорогой, с днюхой тебя! Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.

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Дорогой наш друг семьи, поздравляем тебя с днём рождения. Желаем тебе быть счастливым всю жизненную дорогу, не знать горя и бед, стремиться к осуществлению своих желаний и успешно достигать свои цели, быть крепко здоровым, уверенным в себе и любимым.

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Дружище, дорогой, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю отметить так, чтобы потом не вспомнить, где находишься и осознать, что это была лучшая ночь в твоей жизни! Пусть пиво льется рекой, девушек вокруг будет море, денег − огромные озера, а проблем − маленькая лужица!

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С днем рождения! Желаю, чтобы не возраст руководил тобой, а ты возрастом. Желаю всегда пребывать в отличном настроении. Желаю чувствовать себя уверенно в любой сложившейся ситуации, и так или иначе, добиваться успеха. Желаю обладать невероятным терпением и обаянием. Желаю не бояться отправляться на поиски новых идей, эмоций, ощущений. Желаю в любую погоду жизни оставаться смелым, респектабельным, уважаемым мужчиной!

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Поздравления с днем рождения в прозе женщине

Пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве! Желаю быть счастливой и любимой мамой, женой, женщиной! Пусть все твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются! Будь всегда желанной, обожаемой, оставайся жизнерадостной, весёлой, цветущей и неотразимой!

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С днем рождения! Желаю, чтобы жизнь твоя была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник доброты! Иди по жизни смело и прямо! Пусть в трудные минуты рядом окажутся твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! С праздником! Будь счастлива!

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С каждым годом всё ближе пенсия. Желаю встретить её со своими зубами, с морщинами только от смеха, в трезвом уме и при своей памяти! Пусть вопреки всему кальций не вымывается из костей, волосы не седеют, а нервные клетки восстанавливаются. Живи и молодей!

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Дорогая подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе внимания, заботы, любви, поддержки, честности и искренности. Пусть каждая твоя мечта исполнится и принесет большое удовольствие. Будь здорова, любима, красива и заразительно счастлива! Пусть все твои желания непременно осуществятся. Ты заслуживаешь звезд с неба! Улыбнись, сегодня твой день!

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Милая моя подруга, я желаю тебе быть самой счастливой женой и мамой! Пускай все твои мечты исполняются, а жизнь будет полна позитива, добра и успехов! Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, достатка, большой любви и взаимопонимания!

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Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю быть всегда такой же прекрасной, как и сейчас. Чтобы исполнялись все Ваши мечты. Чтобы каждый прожитый день приносил только самое лучшее, самое светлое, а черные полосы проскакивали мимо. Желаю счастья, вдохновения в работе, спокойствия в доме и огня в сердце!

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Поздравляю с днем рождения очаровательную женщину, прекрасную маму, заботливую жену и просто замечательного человека! Хочу пожелать женского счастья, достатка в домашнем быту, большой радости на сердце, светлячков в глазах, красоты и цветущего здоровья. Пусть каждый день будет особенным и светлым, неудачи не касаются твоих плеч, а любовь укрывает теплотой и сладкой негой и пусть все, даже маленькие, проблемки отойдут на большое расстояние!

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