С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

Поздравления с юбилеем мужчине прикольные открытки и картинки, душевные поздравления своими словами, в прозе и стихах - в подборке Главреда.
Круглая дата – особый день для каждого из нас. Начало десятилетия – это нова страница жизни, наполненная увлекательными открытиями и яркими впечатлениями. Поздравления с юбилеем мужчине своими словами и в стихах, стильные открытки помогут имениннику прочувствовать атмосферу праздника.
Поздравить дорогого человека с днем рождения можно и отправив праздничные картинки с днем рождения мужчине в подборке Главреда.
Поздравления с юбилеем мужчине своими словами и в стихах, картинки открытки
Поздравляю с юбилеем! Сегодня выдался прекрасный момент сказать вам, что вы прекрасный человек и друг. Верный товарищ и советник. Пусть прожитые годы дарят приятные воспоминания, и полученный опыт даст толчок к новым свершениям и победам. Будь здоровы и счастливы. Желаю покорять все новые и новые вершины, ведь нет предела совершенству. Пусть рядом будут родные и близкие, а жизнь радует новыми событиями.
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Поздравляю с Юбилеем! Пусть жизненный путь будет вести в новые открытия, встречи, опыт, что позволит стремительно расти и двигаться выше и выше по лестнице успеха. Желаю мира, добра, любви и понимания. Пусть здоровье будет постоянной поддержкой во всех начинаниях. Желаю быть всегда в движении и стремлении изменять себя и мир!
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С днем рождения Вас, с юбилеем! В этот важный день хочется пожелать Вам всех благ, крепкого здоровья и конечно же огромного счастья. Пускай Ваша жизнь будет наполнена только хорошими новостями и положительными эмоциями. Оставайтесь таким же мудрым и справедливым, жизнерадостным и всеми любимым. С праздником!
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Мужской юбилей — это отдельное событие. Ни на одно другое не похожее. Каждый мужской юбилей — это новая ступень, новая вершина. И подводя итог очередного этапа, можно смело сказать: есть чем гордиться. Так пусть впереди будет еще больше побед и подвигов. И пусть здоровье и бодрость духа никогда не подведут.
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Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
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С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!
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Я в юбилей желаю вам
Не плакать по своим годам,
Они прекрасны как один,
И вы для них как господин.
Желаю, каждый день и час
Пусть будет значимым для вас,
Пусть радость и успех несёт,
И много счастья вам даёт.
Пусть будет ваша жизнь ценна,
Любима всеми и нужна.
Могучего здоровья вам,
Удачи в жизни и добра!
***
Все качества лучшие смог ты собрать:
Характер и чуткость, и силу,
И вежливость. Мы же хотим пожелать,
Чтоб в жизни твоей всегда было:
Богатство — и чтоб его не сосчитать,
Здоровье — забыть про лекарства,
Любовь — и душа чтоб запела опять,
И очень огромное счастье!
И в твой юбилей поздравляем тебя!
А в жизни не будет пусть злости,
Успех пусть и радость скорее летят,
Спешат на порог к тебе в гости!