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С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

29 июня 2022, 13:33

Поздравления с юбилеем мужчине прикольные открытки и картинки, душевные поздравления своими словами, в прозе и стихах - в подборке Главреда.

С юбилеем мужчине
С юбилеем мужчине / depositphotos.com/

Круглая дата – особый день для каждого из нас. Начало десятилетия – это нова страница жизни, наполненная увлекательными открытиями и яркими впечатлениями. Поздравления с юбилеем мужчине своими словами и в стихах, стильные открытки помогут имениннику прочувствовать атмосферу праздника.

Поздравить дорогого человека с днем рождения можно и отправив праздничные картинки с днем рождения мужчине в подборке Главреда.

Поздравления с юбилеем мужчине своими словами и в стихах, картинки открытки

Поздравляю с юбилеем! Сегодня выдался прекрасный момент сказать вам, что вы прекрасный человек и друг. Верный товарищ и советник. Пусть прожитые годы дарят приятные воспоминания, и полученный опыт даст толчок к новым свершениям и победам. Будь здоровы и счастливы. Желаю покорять все новые и новые вершины, ведь нет предела совершенству. Пусть рядом будут родные и близкие, а жизнь радует новыми событиями.

***

Поздравляю с Юбилеем! Пусть жизненный путь будет вести в новые открытия, встречи, опыт, что позволит стремительно расти и двигаться выше и выше по лестнице успеха. Желаю мира, добра, любви и понимания. Пусть здоровье будет постоянной поддержкой во всех начинаниях. Желаю быть всегда в движении и стремлении изменять себя и мир!

С юбилеем мужчине картинки
С юбилеем 50 мужчине

***

С днем рождения Вас, с юбилеем! В этот важный день хочется пожелать Вам всех благ, крепкого здоровья и конечно же огромного счастья. Пускай Ваша жизнь будет наполнена только хорошими новостями и положительными эмоциями. Оставайтесь таким же мудрым и справедливым, жизнерадостным и всеми любимым. С праздником!

С юбилеем мужчине картинки
С юбилеем мужчине картинки

***

Мужской юбилей — это отдельное событие. Ни на одно другое не похожее. Каждый мужской юбилей — это новая ступень, новая вершина. И подводя итог очередного этапа, можно смело сказать: есть чем гордиться. Так пусть впереди будет еще больше побед и подвигов. И пусть здоровье и бодрость духа никогда не подведут.

***

Юбилей пришел в твой дом,

Все за праздничным столом —

Тосты, радость, громкий смех.

Ждет тебя пускай успех.

И не важно, сколько лет —

У мужчин всегда расцвет.

Главное ведь — жить уметь

И душою не стареть.

Пусть не будет вовсе бед,

Проживи еще сто лет.

Юбиляр ты наш родной,

С днем рожденья, дорогой!

С юбилеем мужчине картинки
С днем рождения мужчине картинки

***

С юбилеем поздравляем,

Не считать года желаем!

Желаем праздничного настроения,

Достатка, счастья, уважения!

Желаем мужества, терпения,

Стойкости мужской и вдохновения,

Любви и дружбы, и успехов,

Веселья, радости и смеха!

С юбилеем мужчине картинки
С юбилеем мужчине открытки

***

Я в юбилей желаю вам

Не плакать по своим годам,

Они прекрасны как один,

И вы для них как господин.

Желаю, каждый день и час

Пусть будет значимым для вас,

Пусть радость и успех несёт,

И много счастья вам даёт.

Пусть будет ваша жизнь ценна,

Любима всеми и нужна.

Могучего здоровья вам,

Удачи в жизни и добра!

С юбилеем мужчине картинки
С юбилеем мужчине 55

***

Все качества лучшие смог ты собрать:

Характер и чуткость, и силу,

И вежливость. Мы же хотим пожелать,

Чтоб в жизни твоей всегда было:

Богатство — и чтоб его не сосчитать,

Здоровье — забыть про лекарства,

Любовь — и душа чтоб запела опять,

И очень огромное счастье!

И в твой юбилей поздравляем тебя!

А в жизни не будет пусть злости,

Успех пусть и радость скорее летят,

Спешат на порог к тебе в гости!

С юбилеем мужчине картинки
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