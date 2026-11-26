Повторное цветение орхидеи во многом зависит от того, как правильно обрезать цветонос после опадения цветов.

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Как ухаживать за орхидеей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда нужно обрезать зеленый цветонос орхидеи

Как определить, что стебель уже нужно удалить

Какие условия помогают орхидее повторно зацвести

После цветения орхидеи на растении остается цветонос без цветов. Одни хозяева сразу срезают его, другие оставляют, надеясь на появление новых бутонов. На самом деле решение зависит от состояния стебля: если правильно определить, жив ли он ещё, можно помочь орхидее зацвести повторно.

Главред расскажет, что делать с цветоносом после цветения орхидеи.

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Нужно ли обрезать зеленый стебель орхидеи

Если после опадения цветов цветонос остается зеленым, не спешите срезать его у основания, пишет Domacnost a Zahrada. На таком стебле могут оставаться живые почки, из которых впоследствии вырастают боковые побеги с новыми цветами.

Чтобы стимулировать повторное цветение, цветонос можно обрезать над второй почкой снизу. Их легко распознать по небольшим утолщениям на стебле. Считать нужно от основания цветоноса, где он выходит из листьев. Срез делают чуть выше выбранной почки острыми и чистыми ножницами.

При благоприятных условиях из неё может развиться новый боковой побег. Обычно на это требуется 8–12 недель. Однако повторное цветение зависит от состояния растения и правильного ухода. Если на цветоносе ещё есть бутоны или продолжает расти его верхушка, обрезать стебель пока не нужно.

Когда нужно полностью срезать цветонос орхидеи

Если стебель стал коричневым и высох по всей длине, его нужно удалить. Такой цветонос уже не даст новых цветов. Обрезайте его у основания, оставив небольшой пенек, чтобы случайно не повредить листья и само растение.

Если засохла только верхушка, а нижняя часть стебля остаётся зелёной, срезать весь цветонос не стоит. Достаточно удалить сухой участок, сделав срез примерно на 0,5 см выше последней здоровой почки.

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Есть ещё один случай, когда цветонос лучше удалить, даже если он зелёный. Если орхидея ослабла, её листья сморщились, а корни начали загнивать, растению нужно восстановиться. Поэтому цветонос обрезают, чтобы она могла направить силы на образование новых здоровых корней, а не на повторное цветение.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она снова зацвела

После обрезки поставьте орхидею в светлое место. Лучше всего подойдет подоконник у восточного окна, где растение будет получать достаточно рассеянного света. При этом его нужно защищать от прямых солнечных лучей, горячего воздуха от батарей и холодных сквозняков.

Если орхидея долго не выпускает новый цветонос, попробуйте обеспечить разницу между дневной и ночной температурой. Ночью должно быть примерно на 7 градусов прохладнее, чем днем. Для этого можно поставить горшок на подоконник, где температура естественным образом снижается после захода солнца. Важно, чтобы она не опускалась ниже 16 °C.

Такие условия могут помочь стимулировать повторное цветение фаленопсиса. В то же время не стоит забывать об обычном уходе: правильном поливе, достаточном освещении и здоровых корнях. Именно от общего состояния растения зависит, насколько успешно оно восстановится после цветения.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за орхидеей:

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