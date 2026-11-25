Кошки выполняют шесть скрытых обязанностей, когда остаются дома одни.

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Что кошки делают в одиночестве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Кошки следят за безопасностью дома

Проверяют подозрительные звуки и незнакомые предметы

Ухаживают за собой и другими домашними животными

Поведение кошек далеко не всегда поддается объяснению. Эти питомцы способны удивлять владельцев своими привычками, особенно когда остаются без присмотра. Пока хозяев нет дома, пушистые любимцы не только отдыхают и ищут что-нибудь вкусное, но и занимаются собственными делами. О шести необычных занятиях кошек рассказывает издание Your Tango.

Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома

Оказывается, время в одиночестве для кошек вовсе не ограничивается сном и приемами пищи. Они исследуют территорию, следят за происходящим вокруг, ухаживают за собой и находят способы развлечься. Некоторые из этих привычек можно назвать настоящими домашними обязанностями.

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1. Следят за безопасностью дома

Пока владельцы отсутствуют, кошки внимательно контролируют привычную территорию. Они обходят комнаты, заглядывают в укромные уголки и прислушиваются к посторонним звукам. Нередко питомцы забираются на диваны, стулья и другие возвышенности, откуда удобнее наблюдать за происходящим, в том числе возле входной двери.

Исследование ученых из японского Университета Киото и Университета Софии показало, что кошки способны формировать мысленную карту окружающего пространства. Они запоминают расположение комнат и предметов, благодаря чему могут ориентироваться в привычной обстановке и замечать изменения. Такая способность помогает животным лучше контролировать свою территорию.

2. Проверяют подозрительные звуки и незнакомые предметы

Если во время обхода дома кошка замечает что-то необычное или слышит незнакомый звук, она вряд ли оставит это без внимания. Питомец может осторожно направиться к источнику шума, внимательно осматривая окружающее пространство и прислушиваясь к каждому шороху.

Такое поведение объясняется природным любопытством и территориальными инстинктами кошек. Им важно понимать, что происходит вокруг и не появилось ли на привычной территории чего-то нового. Поэтому любой подозрительный звук или незнакомый предмет может стать поводом для небольшого расследования.

3. Ухаживают за собой и другими домашними животными

Когда кошка убеждается, что ничего необычного не происходит, она может посвятить время уходу за собой. Животные тщательно вылизывают шерсть, удаляя загрязнения и выпавшие волоски. Это своеобразный ежедневный ритуал, который помогает поддерживать чистоту.

Иногда забота распространяется и на других обитателей дома. Кошки могут вылизывать своих сородичей и даже собак. Такое поведение не только помогает поддерживать гигиену, но и укрепляет эмоциональную связь между животными. Некоторые питомцы проявляют подобную нежность и к хозяевам, когда те возвращаются домой.

4. Развлекаются и играют

Даже если кошка большую часть дня проводит во сне, ей необходимо время для активности. Оставшись одна, она может играть с игрушками, исследовать интересные предметы или придумывать собственные развлечения. Иногда объектом внимания становятся вещи владельцев, а при недостатке занятий питомец может переключиться на мебель и обои.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Veterinary Science, царапанье мебели иногда связано со стрессом. Поэтому специалисты рекомендуют размещать в доме когтеточки в нескольких удобных местах. Они помогут животному удовлетворить естественную потребность точить когти, снизить напряжение и избежать порчи мебели.

5. Едят и устраивают небольшие перекусы

Прием пищи - еще одно важное занятие кошек в отсутствие хозяев. При этом у каждого питомца могут быть собственные предпочтения: одни съедают всю порцию сразу, другие возвращаются к миске несколько раз в течение дня.

Например, кошка может оставить часть утреннего корма на потом, чтобы перекусить им ближе к обеду или вечером. Такое поведение связано с индивидуальными пищевыми привычками животных. Поэтому не стоит удивляться, если оставленная утром еда исчезает постепенно, а не сразу после ухода владельцев.

6. Наблюдают за улицей и соседями

Подоконник для многих кошек становится своеобразным наблюдательным пунктом. Устроившись у окна, питомцы могут часами следить за птицами, белками, прохожими и соседями, которые выходят на прогулку с собаками.

Несмотря на домашний образ жизни, кошки сохраняют охотничьи инстинкты. Наблюдение за движущимися объектами помогает им поддерживать интерес к окружающему миру и получать умственную нагрузку. Кроме того, у окна животные могут просто проводить время, наблюдая за привычной жизнью за пределами квартиры.

И, конечно, у кошек есть еще одно важное занятие: следить за возвращением хозяев. Многие владельцы замечали, что питомцы заранее занимают место возле двери или окна, словно ожидая появления самого дорогого для них человека.

Правила выгула кошек / Инфографика: Главред

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