У этого популярного фразеологизма есть интересная история происхождения, связанная со старинным столярным ремеслом.

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Откуда произошло выражение "точить ляси" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что на самом деле означает выражение "точить ляси"

Как это выражение связано с столярным ремеслом

Почему это выражение стало обозначать пустую болтовню

В украинском языке есть немало фразеологизмов, которые мы используем в повседневной жизни, даже не задумываясь об их происхождении. Одним из таких является выражение "точити ляси", история которого связана с работой мастеров прошлого. Главред расскажет подробнее.

Как рассказывается в видео в TikTok, происхождение этого выражения связано со старинным столярным ремеслом, изготовлением балясин и работой у токарного станка.

видео дня

Что означает выражение "точить ляси"

Сегодня выражение "точить ляси" используют, когда речь идет о пустых разговорах, сплетнях или болтовне, не имеющих особого смысла.

Однако изначально это выражение было связано с вполне конкретным занятием - обработкой древесины. Ключом к пониманию его происхождения является слово "балясины".

Так называют фигурные столбики, которые используют в конструкциях перил и ограждений. Для изготовления таких деревянных деталей мастера использовали токарные станки.

Слово "точить" в этом выражении имело буквальное значение, связанное с процессом обработки древесины.

Видео о том, что означает "точить ляси", можно посмотреть здесь:

Откуда происходит выражение "точить ляси"

Работа мастеров у токарного станка ассоциировалась с непринужденным общением. Во время изготовления деревянных деталей столяры могли вести беззаботные беседы.

Со временем именно эта особенность ремесла стала основой для появления переносного значения выражения.

Если сначала речь шла об изготовлении балясин, то со временем фразеологизм стали использовать для обозначения длительных разговоров, сплетен и болтовни.

Таким образом, название обычного рабочего процесса постепенно приобрело новое значение. Сегодня выражение "точить ляси" уже не ассоциируется непосредственно со столярным ремеслом, хотя именно с ним связывают историю его происхождения.

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