Ограничения вводятся в связи с последствиями вражеских атак на энергосистему, а для промышленности будут действовать отдельные ограничения по мощности.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

25 ноября ограничения будут действовать круглосуточно

Для бытовых потребителей - от 0,5 до 3 очередей

Для промышленности - ограничение мощности

В среду, 25 ноября, в некоторых областях Украины круглосуточно будут применяться почасовые отключения электроэнергии объемом от 0,5 до 3 очередей для всех категорий потребителей. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Причиной ограничений энергетики называют последствия вражеских атак на энергосистему. В компании заверили, что восстановление электроснабжения продолжается.

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"Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", - говорится в сообщении.

Сколько очередей будут отключать 25 ноября

Накануне, 24 ноября, для бытовых потребителей действовали отключения объемом до 3,5 очереди. Поэтому в среду максимальный объем ограничений будет на пол-очереди меньше.

Перечень областей, где будут применяться отключения, в "Укрэнерго" не уточнили. Расписание для конкретного адреса публикуют местные облэнерго и ДТЭК.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - призвали в компании.

Где переждать отключение света

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть свет, тепло, мобильная связь и интернет. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте "Пункты устойчивости".

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт не исключил наихудшего сценария для отдельных регионов и сравнил его с опытом осени 2022 года.

"Но вполне реалистичным является сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - пояснил Прокип.

Отключения света - новости

Как сообщал Главред, 24 ноября в части областей также круглосуточно действовали ограничения электроснабжения. Тогда в "Укрэнерго" предупреждали, что для бытовых потребителей будут отключать от 0,5 до 3,5 очередей. Причиной ограничений энергетики также называли последствия вражеских атак на энергосистему.

Страна-агрессор РФ продолжает атаковать украинскую энергетику. Аналитики предупреждают, что Россия стремится изолировать от энергосистемы целые города. По состоянию на утро 23 ноября без света оставалась часть потребителей в семи областях.

Круглосуточные ограничения в энергосистеме продолжаются уже не первую неделю. В частности, 17 ноября отключения охватывали от 1 до 3 очередей для бытовых потребителей. Тогда ограничения также действовали в течение всех суток.

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