Кратко:
- 25 ноября ограничения будут действовать круглосуточно
- Для бытовых потребителей - от 0,5 до 3 очередей
- Для промышленности - ограничение мощности
В среду, 25 ноября, в некоторых областях Украины круглосуточно будут применяться почасовые отключения электроэнергии объемом от 0,5 до 3 очередей для всех категорий потребителей. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Причиной ограничений энергетики называют последствия вражеских атак на энергосистему. В компании заверили, что восстановление электроснабжения продолжается.
"Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям", - говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключать 25 ноября
Накануне, 24 ноября, для бытовых потребителей действовали отключения объемом до 3,5 очереди. Поэтому в среду максимальный объем ограничений будет на пол-очереди меньше.
Перечень областей, где будут применяться отключения, в "Укрэнерго" не уточнили. Расписание для конкретного адреса публикуют местные облэнерго и ДТЭК.
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - призвали в компании.
Где переждать отключение света
Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть свет, тепло, мобильная связь и интернет. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте "Пункты устойчивости".
Возможны ли блэкауты зимой
Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.
"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы", - подчеркнул специалист.
В то же время эксперт не исключил наихудшего сценария для отдельных регионов и сравнил его с опытом осени 2022 года.
"Но вполне реалистичным является сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - пояснил Прокип.
Отключения света - новости
Как сообщал Главред, 24 ноября в части областей также круглосуточно действовали ограничения электроснабжения. Тогда в "Укрэнерго" предупреждали, что для бытовых потребителей будут отключать от 0,5 до 3,5 очередей. Причиной ограничений энергетики также называли последствия вражеских атак на энергосистему.
Страна-агрессор РФ продолжает атаковать украинскую энергетику. Аналитики предупреждают, что Россия стремится изолировать от энергосистемы целые города. По состоянию на утро 23 ноября без света оставалась часть потребителей в семи областях.
Круглосуточные ограничения в энергосистеме продолжаются уже не первую неделю. В частности, 17 ноября отключения охватывали от 1 до 3 очередей для бытовых потребителей. Тогда ограничения также действовали в течение всех суток.
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