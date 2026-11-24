Кратко:
- Россия снесла цех Воткинского завода, пострадавший в феврале
- На месте здания теперь расчищенная площадка
- Завод выпускает ракеты для "Искандеров" и "Кинжалов"
Страна-агрессор Россия полностью снесла гальваническо-штамповочный цех Воткинского завода в Удмуртии, который в феврале 2026 года был поражён украинскими ракетами"Фламинго". На месте производственного здания теперь видна лишь расчищенная площадка. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный мониторинговым ресурсом Exilenova+.
Как пишет британское издание The Independent, уничтоженный цех использовался для производства баллистических ракетных комплексов "Искандер" и "Орешник". Эти ракеты Россия регулярно применяет для нанесения ударов по украинским городам.
Издание также напоминает, что российский диктатор Владимир Путин ранее хвастался, будто гиперзвуковой "Орешник" невозможно перехватить никакими средствами.
Что известно об ударе по Воткинскому заводу
Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 21 февраля 2026 года Силы обороны поразили Воткинский завод крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". На территории предприятия тогда зафиксировали пожар.
Окончательных данных о разрушениях военные на тот момент не обнародовали.
"Все результаты украинской атаки на завод в городе Воткинск уточняются", - говорилось в сообщении Генштаба.
По данным Генштаба, Воткинский завод производит:
- межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс"
- баллистические ракеты "Булава" для подводных лодок класса "Борей-А"
- ракеты 9М723-1 для комплексов "Искандер-М"
- ракеты для комплексов "Кинжал"
Почему удары по ВПК России важны для победы
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду подчеркнул, что Украине следует и в дальнейшем наносить удары по российской экономике и оборонной промышленности.
"У нас есть только один вариант - продолжать эту линию, доводя Россию до экономического коллапса и уничтожения ВПК Путина. Эти две составляющие в конечном итоге позволят нам выдвинуть такие условия возможного перемирия, которые будут выгодны не Путину, а нам. Если российская экономика остановится, то исчезнут все возможности России для ведения войны", - заявил дипломат.
На вопрос, от чего зависит, как быстро это произойдет, Огрызко ответил кратко.
"Это зависит только от одного - от способности Украины наращивать масштаб ударов по российской территории", - пояснил он.
Ракета "Фламинго" - новости по теме
Как сообщал Главред, 17 ноября украинская ракета FP-5 "Фламинго", по утверждению бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, попала в Крымский мост. На кадрах последствий атаки видно, что одной из арок Крымского моста больше нет.
В Офисе президента прокомментировали слухи об изменениях в ракетной программе. Советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что финансирование ракет "Фламинго" может быть перенаправлено на выпуск "Нептунов". Такие сообщения ранее появились в сети.
Украинские разработчики ищут способы противодействия российским ракетам. По данным The New York Times, украинская система РЭБ "Лима Квант" способна сбить ракету "Орешник" с курса. Разработкой технологии занимается компания Cascade Systems совместно с подразделением территориальной обороны Киевской области "Ночная стража".
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