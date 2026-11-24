Гальваническо-штамповочный цех Воткинского завода в Удмуртии был полностью разобран через девять месяцев после удара ракет "Фламинго".

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Россия снесла цех завода, производящего "Искандеры" и "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Россия снесла цех Воткинского завода, пострадавший в феврале

На месте здания теперь расчищенная площадка

Завод выпускает ракеты для "Искандеров" и "Кинжалов"

Страна-агрессор Россия полностью снесла гальваническо-штамповочный цех Воткинского завода в Удмуртии, который в феврале 2026 года был поражён украинскими ракетами"Фламинго". На месте производственного здания теперь видна лишь расчищенная площадка. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный мониторинговым ресурсом Exilenova+.

Как пишет британское издание The Independent, уничтоженный цех использовался для производства баллистических ракетных комплексов "Искандер" и "Орешник". Эти ракеты Россия регулярно применяет для нанесения ударов по украинским городам.

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Цех на Воткинском заводе, который поразила ракета "Фламинго", снесли под ноль / Фото: t.me/exilenova_plus

Издание также напоминает, что российский диктатор Владимир Путин ранее хвастался, будто гиперзвуковой "Орешник" невозможно перехватить никакими средствами.

Что известно об ударе по Воткинскому заводу

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 21 февраля 2026 года Силы обороны поразили Воткинский завод крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". На территории предприятия тогда зафиксировали пожар.

Окончательных данных о разрушениях военные на тот момент не обнародовали.

"Все результаты украинской атаки на завод в городе Воткинск уточняются", - говорилось в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, Воткинский завод производит:

межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс"

баллистические ракеты "Булава" для подводных лодок класса "Борей-А"

ракеты 9М723-1 для комплексов "Искандер-М"

ракеты для комплексов "Кинжал"

Характеристики ракеты "Фламинго" / Инфографика: Главред

Почему удары по ВПК России важны для победы

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду подчеркнул, что Украине следует и в дальнейшем наносить удары по российской экономике и оборонной промышленности.

"У нас есть только один вариант - продолжать эту линию, доводя Россию до экономического коллапса и уничтожения ВПК Путина. Эти две составляющие в конечном итоге позволят нам выдвинуть такие условия возможного перемирия, которые будут выгодны не Путину, а нам. Если российская экономика остановится, то исчезнут все возможности России для ведения войны", - заявил дипломат.

На вопрос, от чего зависит, как быстро это произойдет, Огрызко ответил кратко.

"Это зависит только от одного - от способности Украины наращивать масштаб ударов по российской территории", - пояснил он.

Ракета "Фламинго" - новости по теме

Как сообщал Главред, 17 ноября украинская ракета FP-5 "Фламинго", по утверждению бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, попала в Крымский мост. На кадрах последствий атаки видно, что одной из арок Крымского моста больше нет.

В Офисе президента прокомментировали слухи об изменениях в ракетной программе. Советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что финансирование ракет "Фламинго" может быть перенаправлено на выпуск "Нептунов". Такие сообщения ранее появились в сети.

Украинские разработчики ищут способы противодействия российским ракетам. По данным The New York Times, украинская система РЭБ "Лима Квант" способна сбить ракету "Орешник" с курса. Разработкой технологии занимается компания Cascade Systems совместно с подразделением территориальной обороны Киевской области "Ночная стража".

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