Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

Украинская РЭБ способна отклонять ракеты РФ от целей. Система "Лима", по данным военных, повлияла на 62 запущенных ракеты "Кинжал" и "Орешник".

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Как Украина смогла сбить с курса ракету "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

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Что известно о противодействии системы "Лима" ракетам "Орешник"

Украинская система радиоэлектронной борьбы "Лима Квант" способна дезориентировать российские ракеты и беспилотники, заставляя их отклоняться от заданных маршрутов. По утверждению украинских военных, система могла повлиять даже на траекторию гиперзвуковых ракет "Орешник", которые Россия считает одними из своих самых современных разработок. Об этом говорится в статье американского издания The New York Times.

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Как работает украинская система "Лима"

Разработкой технологии занимается украинская оборонная компания Cascade Systems, которая почти четыре года назад начала создавать антенны для противодействия российским воздушным атакам. К усовершенствованию разработки присоединилось подразделение территориальной обороны Киевской области "Ночная стража".

Особенность системы заключается в использовании электромагнитных помех, которые влияют на навигационное оборудование вражеских ракет и дронов. В то же время технология имеет побочный эффект: её работа сказывается на работе GPS обычных пользователей.

"Мы просто изменили сигнал и активировали „пасхальное яйцо", которое было скрыто в системе с самого начала", - рассказал командир подразделения "Ночная стража" с позывным "Алхимик".

Именно так украинские разработчики решили использовать ложные координаты вместо обычного подавления навигационных сигналов. Вместо реального местоположения устройства начали получать координаты столицы Перу - Лимы. Отсюда и название технологии.

Сколько российских ракет и дронов отразила "Лима"

По информации Cascade Systems, только за первые три месяца 2025 года комплекс отразил более 30 крылатых ракет и 10 тысяч беспилотников. Отдельно военные привели статистику по российским аэробаллистическим ракетам "Кинжал".

По словам "Алхимика", из 62 ракет этого типа, запущенных по районам, которые защищает "Лима Квант", 33 развалились в воздухе, а остальные были отклонены от намеченных целей.

В то же время журналисты The New York Times отмечают, что независимо проверить приведенные показатели невозможно. Украинские Воздушные силы в своих сообщениях действительно упоминали ракеты, не достигшие целей, однако это не позволяет установить конкретную роль системы.

Система РЭБ "Лима" / Инфографика: Главред

Могла ли украинская РЭБ остановить "Орешник"

Наиболее показательным эпизодом командир "Ночной стражи" назвал российскую атаку 24 мая, когда в направлении Киевской области были запущены две сверхзвуковые ракеты "Орешник".

По его словам, после предупреждения американской разведки о подготовке запуска один из военнослужащих применил "Лима Квант" для противодействия российским ракетам.

"Первый „Орешник" попал в гаражи в Киевской области в нескольких милях от любой военной цели. Второй разлетелся на куски и упал на оккупированной Россией территории", - рассказал "Алхимик".

Россия позиционирует "Орешник" как одну из своих самых современных ракетных разработок и утверждает, что его скорость не позволяет американским комплексам Patriot перехватывать такие цели.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Почему из-за украинской РЭБ GPS показывает Перу

Работа системы имеет последствия не только для российских средств поражения. В районах, где развернуты антенны "Лимы", навигация смартфонов, автомобилей и спортивных часов может определять местонахождение пользователей за тысячи километров от их реального местоположения.

В частности, жители Киева нередко оказываются на картах в столице Перу. Из-за этого возникают проблемы с работой такси, служб доставки и других сервисов, которые зависят от точности GPS.

Ситуация настолько распространилась, что украинцы начали пользоваться бумажными картами и скачивать офлайн-навигацию. А название "Лима" даже превратилось в бытовое глагол, которым обозначают сбои геолокации.

В то же время украинские военные признают, что технические неудобства - меньшая проблема по сравнению с возможностью защитить города от российских воздушных атак.

Что известно о ракете "Орешник" - мнение эксперта

Российская ракета "Орешник" может оказаться непригодной для полноценного применения с обычной боевой частью, а её разработку, вероятно, прекратили ещё в 2018 году. Авиационный эксперт Константин Криволап указывает на серьезные технические проблемы этой системы. Об этом он сообщил в комментарии Главреду.

По оценке специалиста, конструкция российской ракеты предполагает, прежде всего, оснащение ядерным зарядом. Сам проект, вероятно, не оправдал ожиданий разработчиков, поэтому его могли свернуть еще несколько лет назад.

Криволап также обратил внимание на техническое препятствие, которое затрудняет использование ракеты с неядерным вооружением. Для такого варианта конструкция должна иметь специальную защиту от высоких температур.

"А конвенциональная версия фактически невозможна ещё и потому, что для этого требуется серьёзная тепловая защита, без которой такая ракета просто не сможет выполнять заявленные характеристики, поскольку будет взрываться в космосе из-за чрезмерного нагрева", - пояснил эксперт.

Удары "Орешником" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко сообщил о переброске и размещении на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Помимо развертывания ракетных сил, разведка фиксирует установку в соседней стране ретрансляторов радиосигналов для наведения российских ударных БПЛА, при этом оценивая текущий уровень непосредственной военной угрозы вторжения с белорусского направления как низкий.

До этого российский диктатор Владимир Путин заявил, что очередной запуск комплекса "Орешник" по Украине в ночь на 24 мая носил исключительно испытательный характер, утверждая, что армия РФ сознательно нанесла удар по "сараю" в районе Белой Церкви в Киевской области для проверки эффективности рассеивания боевых блоков. По его словам, сразу после падения блоков к месту попадания были направлены беспилотники, которые зафиксировали результаты и параметры применения этого оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал подробности массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 24 мая, в ходе которой оккупанты применили две баллистические ракеты средней дальности "Орешник" (в частности, по Белой Церкви и временно оккупированной Донецкой области) и около 600 беспилотников.

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