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"Атаковали сарай специально": Путин опозорился заявлением об ударе "Орешником" по Белой Церкви

Юрий Берендий
4 июня 2026, 21:04
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Удар ракетой "Орешник" по "сараю" в Белой Церкви и по Донецкой области носил испытательный характер и был использован для оценки эффективности, заявил Путин.
'Атаковали сарай специально': Путин опозорился заявлением об ударе 'Орешником' по Белой Церкви
Путин опозорился заявлениями об ударе "Орешником" — что он сказал / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншоты из видео

О чем сказал Путин:

  • Удар системой "Орешник" по Украине носил испытательный характер
  • Оккупанты били туда, где было удобно зафиксировать координаты
  • Враг планирует применять это оружие в районах городской застройки

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин опозорился заявлениями об ударах по Украине баллистическими ракетами средней дальности типа "Орешник". Глава Кремля фактически признал, что целью последнего удара "Орешником" по Белой Церкви стал "сарай". Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Путина, последний удар ракетным комплексом "Орешник" по территории Украины носил испытательный характер и был направлен на проверку результатов работы боевых блоков после их падения.

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Отвечая на вопрос об использовании этой системы, он заявил, что ранее "Орешник" якобы не применялся в боевых условиях.

"Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия. Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и района ДНР. Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение "Орешника" по целям, в том числе, в районе городской застройки", – сказал Путин.

Путин также утверждал, что после удара к месту попадания были направлены беспилотники, которые зафиксировали последствия атаки и оценили расположение блоков после их рассеивания.

"Посчитали до миллиметра — все куда-то упало. Для нас это важно, чтобы в будущем принимать решения о полноформатном применении "Орешника" по назначенным целям", — сказал Путин.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Может ли РФ нанести удар "Орешником" по Киеву — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что, несмотря на угрозы российской стороны нанести ядерный удар по Киеву, такой сценарий он считает маловероятным.

По его словам, на разных уровнях существуют договоренности о том, что в войне будет использоваться только конвенционное вооружение. Эксперт также отметил, что применение ядерного оружия не поддерживают ни президент США Дональд Трамп, ни Китай.

В то же время российские войска могут попытаться нанести удар по Киеву с применением ракетного комплекса "Орешник".

"Но! Во время атаки 24 мая один вообще не долетел, а второй почему-то полетел в Белую Церковь", – добавил Жданов.

Удар "Орешником" по Украине – последние новости по теме

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что российские оккупанты осуществили пуск ракеты"Орешник" по Белой Церкви с полигона Капустин Яр, ракета развалилась на несколько боевых блоков. Видео падения кассетных блоков было зафиксировано над одним из районов города.

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о применении двух ракет "Орешник" одновременно по Украине, одна из которых попала в Киевскую область, а другая упала на временно оккупированной территории Донецкой области. Эта массированная атака сопровождалась применением сотен ударных беспилотников и привела к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что реальные последствия удара ракеты "Орешник" свидетельствуют о сомнительности пропагандистских заявлений РФ об особой боевой мощности этой ракеты. Отмечается, что глубина пробития и размер ворон не превышают 2 метра, что не соответствует официальным заявлениям Москвы. Как ранее сообщал Главред, такие данные вызывают сомнения в эффективности этого оружия.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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