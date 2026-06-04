"Россия уже проиграла войну": в СНБО раскрыли первоочередные планы Путина на Украину

В ЦПД объяснили, почему Россия уже утратила перспективы реализации своих геополитических планов, несмотря на войну против Украины.

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В СНБО раскрыли первоочередные планы Путина в отношении Украины — почему Кремль уже проиграл в войне / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, kremlin.ru

О чем сказал Андрей Коваленко:

Россия уже окончательно утратила статус мирового центра силы

РФ проиграла войну, а ее модель ведет к дезинтеграции государства

Путин до сих пор верит в доминирование и идеи собственного бессмертия

Полномасштабная война против Украины не только разрушила планы Кремля по быстрому расширению своего влияния, но и существенно ослабила позиции России на международной арене. Кремль уже проиграл войну против Украины еще до официального признания поражения официальными соглашениями. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, Россия уже утратила статус одного из мировых центров силы, независимо от амбициозных планов или футуристических концепций, которые продвигают приближенные к Кремлю идеологи. Он считает, что у РФ нет достаточных экономических ресурсов, человеческого потенциала и капитала для реализации претензий на участие в глобальном переделе мира.

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"План россиян был понятен — они хотели захватить Украину и видели в проекте "славянского единства", который долго продвигали (Россия-Беларусь-Украина) свой центр силы, способный развалить ЕС, распылить его на отдельные государства, которые можно коррупционно и экономически встроить в собственную и китайскую модели. Более того, такое видение существовало с начала 2000-х, и воплощать его Россия пыталась политически. Но РФ уже проиграла войну, потому что поражение становится видимым еще до его объявления или фиксации в соглашениях или других мерах", — подчеркнул он.

Коваленко подчеркнул, что признаки поражения России в войне заметны даже несмотря на интенсивные боевые действия и обстрелы. По его мнению, это отражается в экономических показателях, уровне инвестиций, технологическом развитии и международном влиянии.

Он отметил, что Москва уже в значительной степени утратила позиции на Кавказе, в постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, а также постепенно теряет влияние в Африке. В связи с этим, по его убеждению, разговоры о мировой гегемонии России не имеют реальной почвы. Также роль РФ как регионального лидера при нынешней политике Кремля вызывает сомнения, поскольку такая модель развития может привести к дезинтеграции государства в течение следующих десятилетий.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что Владимир Путин по-прежнему верит в "Киев за три дня" и будущее российское доминирование.

По словам Коваленко, российский диктатор также увлекается идеями бессмертия и нетрадиционными практиками, а на проекты по исследованию борьбы со старением, которые связывают с его дочерью Екатериной Воронцовой, выделяются значительные средства. Он иронично добавил, что пока Воронцова должна искать для отца условный "эликсир вечной жизни", российское военно-политическое руководство получает задачу одержать победу в глобальном противостоянии.

"Казалось бы, безумие, но Герасимов и Нарышкин верят "в победу", потому что им также пообещали новую печень и сердце, которые напечатают под контролем дочери Путина", — подытожил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Что может заставить Путина сесть за стол переговоров — мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что в случае очевидного провала российского наступления и значительных потерь без достижения поставленных целей могут начаться масштабные процессы как в самой России, так и на международном уровне.

По его мнению, такая ситуация может заставить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного поражения России в войне и склонить Владимира Путина к переговорам на условиях, которые еще будут для него приемлемыми. В то же время не исключен и сценарий, при котором ближайшее окружение российского президента начнет возлагать на него ответственность за неудачную наступательную кампанию.

Эксперт также предполагает, что подобное развитие событий может вызвать серьезные экономические потрясения. По его оценке, российский военно-промышленный комплекс в значительной степени зависит от государственного финансирования и в настоящее время функционирует преимущественно благодаря подготовке к наступательным операциям.

"А если станет ясно, что наступать больше некуда и нет смысла, что фронт окончательно замер и серьезных движений больше не будет, тогда это может привести к эффекту карточного домика и гигантскому обвалу в российской экономике. Поэтому я вижу лишь одну возможность радикальных изменений", — заявил он.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Путин хочет завершить войну до конца года на своих условиях, но только при условии сохранения контроля над Донбассом.

Также ранее эксперты в ISW указывали, почему Путин не готов завершить войну, усиливая давление в отношении оккупации Донецкой и Луганской областей, что свидетельствует о сохранении амбиций Кремля, хотя война зашла в тупик.

Как ранее сообщал Главред, глава внешней разведки Эстонии делает вывод, что у Путина остаются считанные месяцы для удержания переговорного преимущества из-за усиления внутренних проблем в РФ, что затрудняет дальнейшее ведение войны.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

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