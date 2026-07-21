Зона 'свободной охоты': украинские дроны открыли новый фронт против логистики РФ

Украинские операторы получили технологию, которая превращает тыловые автомагистрали РФ в зону "свободной охоты".

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Украина обнаружила новую уязвимую зону в тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

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Украинские дроны поражают цели на расстоянии 20–300 км от фронта

У РФ нет ресурсов для обороны этой зоны

Операторы "сеют хаос" на глубину до 100 км

Благодаря украинским ударным беспилотникам среднего радиуса действия под ударом оказался ранее "безопасный" тыл оккупантов. Возможность поражать военные объекты в сотнях километров от передовой создает серьезные проблемы для логистики врага и разрушает его привычные маршруты снабжения, пишет Business Insider.

Технология, лежащая в основе этого прорыва, довольно проста в реализации, но имеет масштабный эффект. Украинские операторы устанавливают на беспилотник терминал Starlink, чтобы обеспечить аппарату доступ к интернету, выводят его "на критически важные автомагистрали", а дальше начинается так называемая свободная охота.

"Эти автомагистрали настолько перегружены военной логистикой, что было бы очень трудно не найти цели", - отметил бывший оператор дронов Дмитрий Жлуктенко (Либер), который сейчас работает аналитиком по изучению боевого опыта в 413-м полку беспилотных систем RAID.

По его словам, операторы сеют "хаос" на глубину до 100 километров в тылу противника, хотя эта зона и не является стопроцентной зоной поражения - пребывание там уже сопряжено с высоким риском.

Промежуточное звено между FPV-дронами и дальнобойными ударами

Журналисты издания подчеркивают, что беспилотники в целом стали одним из ключевых факторов выживания Украины в войне против России. Ближнедействующие FPV-дроны поражают российских военных, запасы и технику вблизи линии фронта, тогда как дальнобойные аппараты атакуют нефтяные объекты, авиабазы и военные цели в глубине российской территории.

Новые ударные дроны средней дальности заполняют промежуток между этими двумя направлениями применения беспилотников, поражая цели на расстоянии примерно от 20 до 300 километров от фронта. В этой зоне Украина может атаковать российские склады, транспортные средства, транспортные узлы и командные пункты, нарушая снабжение передовых подразделений.

Украинская сторона заявляет, что применение таких дронов стремительно расширяется и остается одним из главных приоритетов.

Почему Россия не успевает закрыть новую брешь в обороне

Главная проблема Кремля - нехватка ресурсов для защиты столь обширной территории. Жлуктенко объясняет, что у России нет мощной системы обороны в этой "средней зоне", по крайней мере частично из-за того, что она не может перебросить туда значительное количество средств защиты с других направлений, где Украина уже держит их под постоянным давлением.

Западные военные аналитики утверждают, что разнообразные кампании украинских ударов беспилотниками уже существенно истощили российскую противовоздушную оборону, вынуждая командование решать, какие районы защищать в первую очередь.

Открытие нового направления для атак лишь усугубляет эту проблему - даже массовое развертывание дронов-перехватчиков, по словам Жлуктенко, не решит вопрос, поскольку защита такой огромной территории потребует "очень много ресурсов".

"Поэтому в любом случае это выигрышная ситуация для нас. Мы просто расширяем для них опасную зону", - сказал он.

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной сайт о бизнесе и технологиях, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством, на которое ссылаются такие издания, как "Нью-Йорк Таймс", и средства массовой информации, такие как National Public Radio. По данным самого портала, основанным на Google Analytics, в 2014 году его посещаемость достигла 221 миллиона человек в месяц, пишет Википедия.

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