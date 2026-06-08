В Украине создали дроны, которые автономно уничтожают "Шахеды": Федоров раскрыл детали

Министр сообщил, что уже ведется наращивание мощностей перехватчиков нового поколения.

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В Украине испытали дрон, который сбивает "Шахеды" практически без участия человека / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Главное из новостей:

Автономный дрон-перехватчик успешно сбил "Шахед" в Харьковской области

Система автоматизирует 95% процесса перехвата и уже масштабируется



Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, обнародовав видео, на котором система самостоятельно сбивает вражеский БПЛА на передовых позициях.

"Оператор выбирает цель в программном обеспечении, один клик — и дрон летит на перехват. При приближении дрона ИИ автоматически распознает и наводит на вражескую цель", — отметил он.

Как работает автономный перехватчик и что изменилось?

Федоров отметил, что продолжается масштабирование перехватчиков нового поколения, а сама технология уже демонстрирует стабильные результаты в боевых условиях. По его словам, оператор получает картину воздушной обстановки в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение, после чего система полностью берет на себя процесс наведения — от коррекции траектории до финального удара по Shahed.

Почему эта разработка важна для украинской ПВО?

Министр подчеркнул, что участник оборонной платформы Brave1 создал решение, которое автоматизирует 95% процесса перехвата — от запуска до уничтожения цели. Производитель прошел путь от прототипа до реального боевого применения менее чем за год, что Федоров назвал показателем нового темпа развития украинских оборонных технологий.

"Автономность — одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", — резюмировал министр.

Смотрите видео автономного сбивания российского дрона:

Украинские дроны и их эффективное применение – новости по теме

Как писал ранее Главред, российский корвет проекта 20380 "Бойкий", входящий в состав Балтийского флота РФ, получил критические повреждения в результате удара украинского дальнобойного беспилотника FP-1. По мнению аналитиков, последствия атаки могут фактически означать полную утрату боеспособности корабля

Напомним, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности, что все заметнее влияет на ситуацию на фронте и создает серьезные проблемы для российских войск.

По данным The Independent, украинские силы наносят удары по российским системам ПВО, объектам связи и тылового обеспечения, расположенным на расстоянии от 30 до 180 километров от линии фронта.

Также ранее Украина запустила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

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О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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