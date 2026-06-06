РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - 'Флэш' предупредил о новой угрозе

Советник министра обороны Украины предупредил, что российские войска активизировали удары, пытаясь затруднить логистическое сообщение между регионами.

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Россия копирует украинскую тактику ударов с помощью дронов — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергей Безкрестнов/Telegram

О чем сказал Сергей Безкрестнов:

Оккупанты копируют тактику ВСУ и наносят удары по логистике

Враг начал атаковать дронами трассу Сумы — Харьков

Российские оккупационные войска пытаются скопировать тактику украинских ударов по логистике. Враг начал наносить удары дронами по трассе, соединяющей Сумы и Харьков. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", — сообщил он. видео дня

По словам Бескрестнова, для реализации этого замысла выбрали участок вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.

Советник министра обороны Украины также отметил, что в этой ситуации недостаточно лишь призывать водителей быть осторожными, ведь необходимо искать действенные способы реагирования на угрозу.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Как Украина выбивает российскую логистику — мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина в настоящее время владеет инициативой в сфере средних и дальнобойных ударов, а по ряду показателей даже опережает Россию, постепенно расширяя свои возможности по поражению целей в тылу противника. По его мнению, это свидетельствует не только о достижении паритета, но и о постепенном усилении преимущества Украины в этом направлении.

Эксперт отметил, что такая ситуация имеет негативные последствия для России. По его словам, многолетнее давление на российскую систему противовоздушной обороны приводит к ее истощению, из-за чего РФ все хуже справляется с защитой собственного воздушного пространства.

Кроме того, Коваленко обратил внимание на проблему нехватки боеприпасов у противника. Он считает, что России уже не хватает ресурсов для перехвата всех украинских дронов, что повышает результативность ударов по российским объектам.

"Наши удары по логистике и средствам связи приближают момент, когда Россия потеряет эффективный инструментарий для поддержания обороноспособности, в частности "линию Суровикина". В свое время "линия Суровикина", полоса, построенная в конце 2022-го – начале 2023 года, стала для нас большой проблемой. Но без обеспечения и человеческого ресурса она не будет работать. Мы должны сделать так, чтобы человеческий ресурс не решал вопросов обороны, а обеспечение войск было сведено на нет", — подытожил он.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Удары дронами – последние новости по теме

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою подчеркнула, что падение российского дрона на жилой дом в Румынии является поводом для применения статьи 4 НАТО о консультациях с союзниками. Посол России в Румынии был вызван в МИД. Также Бухарест инициирует меры по защите своего воздушного пространства.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Россия работает над собственным аналогом Starlink – спутниковой системой "Рассвет" для скоростной передачи данных, которая сейчас находится на стадии тестирования. По его словам, эта система теоретически может быть использована для военных целей против Украины, что повышает уровень угроз со стороны РФ в сфере коммуникаций и контроля над боевыми операциями.

Как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли удары беспилотниками по Житомирской области. Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко подчеркнул важность осторожного обращения с подозрительными предметами после атак и сообщил об эффективной работе сил ПВО по уничтожению большинства дронов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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