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Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти

Юрий Берендий
22 июля 2026, 05:09
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Садовод рассказал, чем подкормить растения перед жарой и как восстановить их после стресса.
Жара может уничтожить урожай: чем срочно обработать помидоры, чтобы их спасти
Защита томатов от жары - какие препараты спасают урожай помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чем обработать помидоры перед жарой,
  • Что делать, если помидоры перестали расти
  • Чем опрыскивать помидоры от жары

Жара и резкие перепады температур способны остановить рост томатов, перцев и баклажанов и спровоцировать болезни, если растения вовремя не подготовить к стрессу. О необходимых обработках рассказал автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей.

Главред выяснил, как помочь помидорам в жару.

видео дня

Чем обработать помидоры перед жарой для защиты от стресса

Перед ожидаемой жарой, заморозками или затяжными дождями растению нужны два питательных вещества, которые определяют его способность пережить неблагоприятные условия - фосфор и кальций.

"Фосфор - это энергия для растения, и ему нужна энергия, чтобы подготовиться к стрессу. Растение чувствует этот грядущий стресс, и его нужно подготовить", - пояснил Андрей.

По словам блогера, не менее важен и кальций, который укрепляет ткани овощных культур.

"Кальций делает растение более устойчивым, укрепляет его клетки, стебель, листья, корни, делает его более устойчивым к внешним раздражителям", - подчеркнул огородник.

Смотрите видео о том, чем подкормить томаты для восстановления:

Для таких обработок подойдут фосфорно-калийные удобрения и хелатные формы кальция. Также оба элемента встречаются и в комплексных препаратах - специализированные подкормки содержат сразу фосфор, кальций и микроэлементы, что позволяет заменить две отдельные обработки одной.

Как защитить томаты от солнечных ожогов и фитофторы

Помимо питательных элементов, специалисты советуют использовать отдельные биостимуляторы для конкретных стрессовых ситуаций - жары, заморозков или риска заболеваний. Один из таких типов препаратов укрепляет общий иммунитет растения еще до наступления неблагоприятных условий.

"Защищает от солнечных ожогов, гарантирует формирование завязи, что очень актуально, и спасает растение от обезвоживания", - рассказал о действии специализированных антистрессантов блогер.

В состав таких средств обычно входят фосфор, калий, кремний, аминокислоты и органические вещества. Еще один эффективный вариант, о котором упомянул огородник, - препараты с экстрактом морских водорослей, которые являются природными антистрессантами.

"За 2–3 дня до наступления стресса можно обработать растение средством на основе водорослей", - отметил Андрей.

Помимо экстракта водорослей, в составе подобных стимуляторов присутствуют аминокислоты, микроэлементы, бор и осмопротекторы. Садовод добавил, что такие антистрессанты стоит применять и вместе со средствами от болезней - особенно сейчас, когда суточные перепады температур достигают 20 градусов и провоцируют поражение томатов и картофеля фитофторозом или другими инфекциями.

Что делать, если помидоры перестали расти после жары

Когда сложный период проходит, овощные культуры недостаточно просто оставить в покое - они нуждаются в отдельном восстановлении. Без этого помидоры могут долгое время "стоять" в росте без развития.

"Нужно сдвинуть их с мертвой точки, запустить организм", - отметил Андрей, говоря о состоянии растений сразу после завершения стрессового периода.

По словам огородника, во время и после стресса у растения могут останавливаться внутренние процессы: оно перестает цвести, сбрасывает плоды, а в худшем случае - начинает болеть.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Чем подкормить томаты для быстрого восстановления

Для быстрого "запуска" развития блогер советует применять препараты-активаторы и жидкие аминокислотные комплексы.

"Не нужно давать полную дозу, а достаточно половины дозы препарата с аминокислотами, и этого будет достаточно", - рассказал Андрей, добавив, что такие средства одновременно действуют и как прилипатель, и как стимулятор иммунитета.

Среди эффективных новинок огородник отметил специальные стимуляторы восстановления, содержащие концентрированные аминокислоты, микроэлементы и органические кислоты. Они прекрасно показывают себя именно как активаторы роста сразу после перенесенного растением стресса.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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