Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

На основании полученных материалов уже открыто уголовное производство, рассказал Дмитрий Лубинец.

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Дмитрий Лубинец рассказал о проверке в полку Скеля / Коллаж: Главред, фото: Facebook/dmytro.lubinets, Facebook/425skala

Важное:

Уже известно о возбуждении уголовного дела по результатам проверки

Проверен полиогн и возможные места, где незаконно удерживали военнослужащих

Сотрудники Офиса омбудсмена продолжают проверку информации об издевательствах над военнослужащими в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" ВСУ.

Уже известно о возбуждении уголовного дела, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Новини Live.

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"Наша проверка еще не завершилась. Но на основании наших материалов уже открыто уголовное производство. Насколько я знаю, Государственное бюро расследований уже вручило первое подозрение. Я знаю, что оно будет не последним. У нас есть дополнительная информация о том, что произошло в местах дислокации "Скели", – сказал он.

Подробности проверки в 425 ОШП

По его словам, мониторинг Офиса омбудсмена проходил 25-26 июня в воинской части "Скели". Сотрудники офиса посещали полигон и возможные места, где незаконно удерживали военнослужащих. Также у них была возможность конфиденциально пообщаться с военными.

Он отметил, что не сталкивался со случаями сокрытия информации и получает полное содействие в проведении мониторинга.

Что предшествовало

Как сообщалось, в июне 2026 года издание "Бабель" опубликовало расследование в отношении 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", где с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев умерли по меньшей мере 25 человек, причем речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями. Родственники части умерших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии.

Гибель на полигонах: вокруг 425-го ОШП разгорелся скандал

Ранее в СМИ появилась информация о расследовании обстоятельств гибели военнослужащих во время подготовки в одном из подразделений ВСУ. По данным публикации, с конца 2025 года до весны 2026 года в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" произошло не менее 26 смертельных случаев в ходе учебно-боевой подготовки. Утверждается, что эти военнослужащие погибли не при выполнении боевых задач на фронте.

Авторы материала также сообщают, что первые массовые жалобы и обращения, связанные с условиями службы в подразделении, начали поступать еще в конце 2025 года.

Как сообщал Главред, ранее командир воинской части А5001 Вооруженных сил Украины был объявлен в розыск. В самой части представители правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия в рамках открытого производства. Военнослужащие и другие лица, фигурирующие в деле, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивали после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Позднее стало известно о том, что Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области, задержали. Полиция задержала 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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