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Какие помидоры дают максимум пользы организму: ответ удивит многих

Алексей Тесля
21 июля 2026, 18:36
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Эксперты напоминают, что при выращивании томатов в открытом грунте важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
помидоры
Раскрыта важная особенность помидоров / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В томатах содержится ликопин - природный пигмент
  • Под кожицей сосредоточена значительная часть защитных растительных соединений

Несмотря на то что все томаты богаты полезными веществами, небольшие помидоры черри могут иметь определенное преимущество перед крупноплодными сортами.

По словам диетолога, секрет их пищевой ценности связан с высоким содержанием полезных веществ в кожице, пишет Express.

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Специалист объясняет, что в томатах содержится ликопин - природный пигмент, благодаря которому плоды имеют насыщенный красный цвет. Это вещество обладает выраженными антиоксидантными свойствами, а результаты ряда исследований связывают его употребление с поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы и снижением риска развития некоторых заболеваний.

Хотя ликопин присутствует практически во всех сортах томатов, в помидорах черри его концентрация может быть выше. Это связано с тем, что у небольших плодов доля кожицы по отношению к мякоти значительно больше.

Именно под кожицей сосредоточена значительная часть защитных растительных соединений. Она содержит клетчатку, а также полифенолы и флавоноиды - природные антиоксиданты, которые помогают растениям защищаться от воздействия солнечного света и других факторов окружающей среды.

Кроме того, обычно за один прием пищи съедают сразу несколько помидоров черри. В результате человек получает больше кожицы, а вместе с ней - и большее количество полезных соединений по сравнению с употреблением одного крупного томата аналогичного веса.

Что любят и чего не любят томаты
/ Инфографика: Главред

При этом специалисты подчеркивают, что крупные помидоры также остаются ценным продуктом. Различия касаются лишь концентрации отдельных полезных веществ и особенностей их распределения внутри плода.

Эксперты также напоминают, что при выращивании томатов в открытом грунте важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между растениями. Для этого рекомендуется своевременно удалять нижние листья по мере созревания плодов - такой прием улучшает проветривание кустов и помогает снизить риск развития заболеваний.

Смотрите видео - как получить урожай помидоров:

Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду, где молодым растениям обеспечивают оптимальный полив и необходимые питательные вещества. После того как сеянцы окрепнут, их пересаживают на постоянное место, проводят первое внесение удобрений и принимают меры для защиты от возможных заболеваний.

По мере развития кустов их фиксируют на опорах, регулярно удаляют пасынки и проводят плановые подкормки - как под корень, так и по листу. Это помогает растениям активно расти, сохранять здоровье и формировать хороший урожай.

Кроме того, в течение сезона выполняют профилактические обработки и при необходимости восполняют дефицит кальция и магния, особенно в период образования плодов.

Ближе к концу лета, обычно в начале августа, верхушки кустов прищипывают. Такой прием позволяет растению направить питательные вещества на налив и созревание уже сформировавшихся томатов. Завершается сезон сбором полностью созревших плодов.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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помидоры томаты
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