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Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годами

Юрий Берендий
15 июля 2026, 16:57
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Огородник рассказал, почему морковь обошла горох, огурцы и сидераты в борьбе за грядку после чеснока.
Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годами
Что посадить после чеснока в июле - лучшие сидераты и овощи для грядок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему чеснок засыхает на грядке в июле
  • Какая морковь лучше всего растет после чеснока
  • Какие сорта моркови посадить в июле для второго урожая

Из-за аномальной летней жары озимый чеснок в этом году начал созревать и усыхать значительно быстрее, заставив огородников массово браться за лопаты уже в середине лета. Однако освободившиеся грядки не должны простаивать и зарастать сорняками. Популярный блогер и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей поделился собственным опытом повторного использования грядок. Он рассказал, какие культуры категорически не подходят для посева в июле, а какие помогут собрать ещё один щедрый урожай к осени.

Главред выяснил, что посадить после чеснока.

видео дня

Когда выкапывать озимый чеснок летом и почему он сохнет из-за жары

Нынешние температурные рекорды внесли существенные коррективы в календарь дачников. Чеснок буквально "сгорел" на солнце, поэтому откладывать его сбор нельзя.

"Из-за аномальной жары мы вынуждены выкапывать озимый чеснок раньше. Он начал засыхать прямо на глазах, а некоторые луковицы даже начали прорастать во второй раз. Урожай получился неоднородным: есть и крупные головки, и совсем мелкие, местами встречается гниль. Но в целом без чеснока не останемся", - делится огородник.

Главное теперь - быстро убрать участок и решить, что посеять на освободившееся место, чтобы земля принесла пользу.

Почему нельзя сажать огурцы и горох после чеснока в июле

Многие дачники пытаются высадить на освободившиеся грядки привычные зеленые культуры, однако часто это заканчивается разочарованием. Блогер протестировал несколько вариантов и предостерегает от очевидных ошибок:

  • Горох: совершенно не подходит для посева во второй половине лета. Из-за продолжительной жары и нехватки времени до первых холодов он просто не успевает нормально налиться и созреть.
  • Огурцы: июльская посадка огурцов также не оправдала себя. Растения, высаженные в середине лета, развиваются в условиях жары значительно хуже весенних и постоянно страдают от грибковых болезней и увядания.

Смотрите видео о том, что посеять после чеснока в июле:

Какие сидераты не выдерживают летнюю жару и что посеять вместо них

Если вы решили не засевать грядку овощами, а просто оздоровить почву сидератами, к выбору культур тоже нужно подойти с умом. Далеко не все из них способны выжить под палящим июльским солнцем.

"Популярная горчица летом растет крайне плохо. Ей требуется очень много влаги, которой в июле не хватает, к тому же на молодые всходы мгновенно нападает крестоцветная блошка", - предупреждает Андрей.

Чувствительной к жаре оказалась и фацелия - без ежедневного искусственного полива она засыхает, поэтому тратить на нее воду нецелесообразно.

Что посеять вместо этого

Лучший летний вариант для восстановления почвы - вика-овсяная смесь (мишанка). Овес в сочетании с викой прекрасно переносит жару, быстро наращивает зеленую массу и обогащает истощенную после чеснока почву азотом и другими питательными веществами.

Какая морковь лучше всего растет после чеснока и какие сорта выбрать для второго урожая

Настоящим открытием для повторного использования грядки стала обычная морковь. В отличие от сидератов, которые требуют полива только ради зелени, полив моркови гарантированно окупится сочными корнеплодами осенью.

Однако для посева в июле подойдут далеко не все сорта. Поздние сорта (например, популярная "Королева осени") за июль, август и сентябрь просто не успеют сформироваться. Выбирать нужно исключительно раннеспелые или среднеранние сорта.

Лучшие сорта моркови для июльского посева:

Ранние (созревают быстрее всего): "Артек", "Амстердамская".

  • Среднеспелые: "Ханская", "Флакке", "Канада" (с последним сортом стоит поторопиться и посеять его как можно раньше в июле).
  • "Шантане": идеальный средний сорт для тяжелых, глинистых почв. Корнеплоды этого сорта короткие и конусообразные, поэтому они не искривляются, не раздвоиваются и сохраняют ровный товарный вид даже на плотной земле.
Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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