Огородник рассказал, что лучше всего сажать после чеснока: проверено годами

О чем идет речь в материале:
- Почему чеснок засыхает на грядке в июле
- Какая морковь лучше всего растет после чеснока
- Какие сорта моркови посадить в июле для второго урожая
Из-за аномальной летней жары озимый чеснок в этом году начал созревать и усыхать значительно быстрее, заставив огородников массово браться за лопаты уже в середине лета. Однако освободившиеся грядки не должны простаивать и зарастать сорняками. Популярный блогер и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей поделился собственным опытом повторного использования грядок. Он рассказал, какие культуры категорически не подходят для посева в июле, а какие помогут собрать ещё один щедрый урожай к осени.
Главред выяснил, что посадить после чеснока.
Когда выкапывать озимый чеснок летом и почему он сохнет из-за жары
Нынешние температурные рекорды внесли существенные коррективы в календарь дачников. Чеснок буквально "сгорел" на солнце, поэтому откладывать его сбор нельзя.
"Из-за аномальной жары мы вынуждены выкапывать озимый чеснок раньше. Он начал засыхать прямо на глазах, а некоторые луковицы даже начали прорастать во второй раз. Урожай получился неоднородным: есть и крупные головки, и совсем мелкие, местами встречается гниль. Но в целом без чеснока не останемся", - делится огородник.
Главное теперь - быстро убрать участок и решить, что посеять на освободившееся место, чтобы земля принесла пользу.
Почему нельзя сажать огурцы и горох после чеснока в июле
Многие дачники пытаются высадить на освободившиеся грядки привычные зеленые культуры, однако часто это заканчивается разочарованием. Блогер протестировал несколько вариантов и предостерегает от очевидных ошибок:
- Горох: совершенно не подходит для посева во второй половине лета. Из-за продолжительной жары и нехватки времени до первых холодов он просто не успевает нормально налиться и созреть.
- Огурцы: июльская посадка огурцов также не оправдала себя. Растения, высаженные в середине лета, развиваются в условиях жары значительно хуже весенних и постоянно страдают от грибковых болезней и увядания.
Смотрите видео о том, что посеять после чеснока в июле:
Какие сидераты не выдерживают летнюю жару и что посеять вместо них
Если вы решили не засевать грядку овощами, а просто оздоровить почву сидератами, к выбору культур тоже нужно подойти с умом. Далеко не все из них способны выжить под палящим июльским солнцем.
"Популярная горчица летом растет крайне плохо. Ей требуется очень много влаги, которой в июле не хватает, к тому же на молодые всходы мгновенно нападает крестоцветная блошка", - предупреждает Андрей.
Чувствительной к жаре оказалась и фацелия - без ежедневного искусственного полива она засыхает, поэтому тратить на нее воду нецелесообразно.
Что посеять вместо этого
Лучший летний вариант для восстановления почвы - вика-овсяная смесь (мишанка). Овес в сочетании с викой прекрасно переносит жару, быстро наращивает зеленую массу и обогащает истощенную после чеснока почву азотом и другими питательными веществами.
Какая морковь лучше всего растет после чеснока и какие сорта выбрать для второго урожая
Настоящим открытием для повторного использования грядки стала обычная морковь. В отличие от сидератов, которые требуют полива только ради зелени, полив моркови гарантированно окупится сочными корнеплодами осенью.
Однако для посева в июле подойдут далеко не все сорта. Поздние сорта (например, популярная "Королева осени") за июль, август и сентябрь просто не успеют сформироваться. Выбирать нужно исключительно раннеспелые или среднеранние сорта.
Лучшие сорта моркови для июльского посева:
Ранние (созревают быстрее всего): "Артек", "Амстердамская".
- Среднеспелые: "Ханская", "Флакке", "Канада" (с последним сортом стоит поторопиться и посеять его как можно раньше в июле).
- "Шантане": идеальный средний сорт для тяжелых, глинистых почв. Корнеплоды этого сорта короткие и конусообразные, поэтому они не искривляются, не раздвоиваются и сохраняют ровный товарный вид даже на плотной земле.
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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"
YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.
Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.
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