Доллар и евро сорвались в крутое пике: новый курс валют на 16 июля

Гривня выросла сразу на 14 копеек по отношению к одной иностранной валюте.

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Курс валют в Украине на 16 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в четверг

Стоимость какой валюты осталась неизменной

На четверг, 16 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро неожиданно обвалилась. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Так, на четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,74 грн/долл. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем (44,88 грн/долл).

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Курс евро

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс этой валюты 16 июля будет на уровне 51,06 грн/евро, что на 13 копеек меньше, чем в среду.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,72/44,76 грн/долл., а к евро - 51,04/51,08 грн/евро.

Курс злотого

В то же время курс польского злотого остался неизменным. В четверг стоимость этой валюты будет на уровне 11,80 грн/злотый, что соответствует показателям 15 июля.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до 19 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой убежден, что в течение текущей недели доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривен.

В то же время, по его мнению, евро будет оставаться в пределах 51–52,5 грн, а ключевым фактором станет не только курс гривни к доллару, но и соотношение евро и доллара на мировых торгах.

"Если пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, то украинский рынок евро также останется относительно предсказуемым", - отметил он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Финансист и экономист Сергей Фурса отмечал, что в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что официальный курс доллара в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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