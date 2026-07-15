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Российская телеведущая решила окончательно распрощаться с РФ

Алена Кюпели
15 июля 2026, 16:38
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Рената Литвинова собирается распродать все, что осталось у нее в России.
Рената Литвинова продает недвижимость
Рената Литвинова продает недвижимость / Коллаж Главред, фото Страхит

Кратко:

  • Что решила сделать Литвинова
  • Где она сейчас живет

Российская актриса и телеведущая Рената Литвинова решила окончательно распрощаться с террористической Россией и продать свою элитную квартиру в Москве.

Как сообщают российские пропагандисты, речь идет об апартаментах, которые расположены в элитном жилом комплексе "Большая Дмитровка IX" в самом центре Москвы. На официальных сайтах по продаже недвижимости ее не найти, квартиру сразу же убрали в закрытую продажу, ведь стоит она 1 млрд рублей (12 млн долларов США).

видео дня
Рената Литвинова
Рената Литвинова не хочет жить в РФ/ t.me/renatalitvinova

Литвинова когда-то купила две квартиры и объединила их в одну. Теперь это 344 метра на верхнем этаже - в апартаментах несколько спален, три санузла. Когда в 2021-м знаменитость приобретала эти шикарные метры, то продумала там квартиру для дочери Ульяны.

Отметим, что Литвинова покинула Россию после того, как та напала на мирную Украину. В Париже она живет в старинном доме XVIII века. Для своих 100 квадратных метров она заказала антикварную мебель, а также лично ходила на знаменитые блошиные рынки в столице Франции, чтобы выбрать детали для своего интерьера.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная российская певица Анжелика Варум, супруга композитора Леонида Агутина, который вначале войны осудил террористическое вторжение диктатора Путина в Украину, изменилась до неузнаваемости.

Ранее также балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, показалась на больничной койке с черной ногой.

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О персоне: Рената Литвинова

Рената Литвинова - российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер и телеведущая. Заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии России, двукратный лауреат кинофестиваля "Кинотавр".

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