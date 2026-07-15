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Девушка стала миллионершей в 22 года после "совета" прапрабабушки

Константин Пономарев
15 июля 2026, 14:43
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В 22 года София Бегг построила многомиллионный бизнес, попала в Forbes и рассказала о своем пути к успеху.
В 22 года София Бегг построила многомиллионный бизнес
В 22 года София Бегг построила многомиллионный бизнес / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@sophadophaa

Вы узнаете:

  • Что помогло девушке заработать миллионы к 22 годам
  • Как тяжелая болезнь едва не разрушила ее карьеру
  • Почему она назвала бренд в честь прапрабабушки

Австралийская блогер и предпринимательница София Бегг сумела превратить увлечение созданием контента в многомиллионный бизнес уже к 22 годам.

Девушка вошла в список Forbes "30 до 30" 2025 года и призналась, что главным источником вдохновения для нее стала прапрабабушка Мими, в честь которой она назвала собственный бренд одежды. Об этом пишет News.com.au.

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Подростковое хобби превратилось в многомиллионный бизнес

София начала создавать контент в социальных сетях в 16 лет. Со временем ее аудитория стремительно росла, а вместе с ней появились и новые возможности. Позже девушка запустила бренд одежды All for Mimi, который быстро стал успешным и принес восьмизначный доход.

В прошлом году проект Софии получил награду "Бизнес года в TikTok". В том же 2025 году предпринимательница оказалась в престижном рейтинге Forbes "30 до 30". Несмотря на громкие достижения, девушка говорит, что награды не изменили ее отношение к жизни.

Девушка запустила бренд одежды All for Mimi
Девушка запустила бренд одежды All for Mimi / Фото: tiktok.com/@sophadophaa

По словам Софии, она старается показывать подписчикам настоящую себя и не создавать образ идеального человека.

За успехом скрывался тяжелый период

За внешним успехом скрывались серьезные личные трудности. София призналась, что долгое время боролась с дисморфофобией (психическим расстройством, при котором человек чрезмерно переживает из-за своей внешности).

"Это повлияло на все аспекты моей жизни, а в худшем случае я оказалась прикованной к постели и не могла выйти из дома, а если и выходила, то была полностью одета в джинсы и толстовку, даже летом", - рассказала австралийка.

За внешним успехом скрывались серьезные личные трудности
За внешним успехом скрывались серьезные личные трудности / Фото: tiktok.com/@sophadophaa

Позже девушка обратилась за профессиональной помощью. Девушка назвала это одним из лучших решений в своей жизни.

Сейчас София регулярно использует практики осознанности, которые помогают ей справляться со стрессом и сохранять эмоциональное равновесие.

Послание подписчикам и новые достижения

Обращаясь к молодым людям, которые сталкиваются с неуверенностью в себе, София призвала не отказываться от своих целей и не бояться неудач.

Летом предпринимательница посетила Лондон, Францию и Испанию, где занималась продвижением своего бренда. Кроме того, она стала героиней обложки журнала Glamour в преддверии запуска его австралийской версии.

София призвала зрителей не отказываться от своих целей
София призвала зрителей не отказываться от своих целей / Фото: tiktok.com/@sophadophaa

В одном из своих видео София призналась, что путь к успеху состоял из бессонных ночей, слез, постоянной работы, сомнений и страха потерпеть неудачу. Попадание в список Forbes, по ее словам, казалось почти недостижимой мечтой.

Блогер призвала своих подписчиков не останавливаться на пути к собственным целям, даже если этот путь кажется сложным и одиноким.

Смотрите в видео о том, как развивалась карьера Софи:

@sophadophaa

2025 has been the hardest yet most amazing year of my life. All the sleepless nights, tears, grit, hustle, doubt, and fear of failure. This year pushed me, tested me, and taught me SO much. Forbes 30 under 30 is something I believed I would never achieve, especially not at 21. If you have a dream, chase it. It may be lonely, scary, hard, exhausting… but I promise you it will all pay off. Thank you so much to everyone who has supported me this year and followed along on my crazy journey. None of this would be possible without you.

♬ original sound - Mark

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