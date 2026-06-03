Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо

Покупки в секонд-хенде помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

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Покупки в секонд-хенде могут стать ловушкой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@lissyclow

Вы узнаете:

Как дешевая вещь может оказаться самой дорогой покупкой

Как одна привычка незаметно опустошает кошелек

Какие вопросы стоит задать себе перед покупкой

Покупка вещей в секонд-хендах давно перестала быть просто способом сэкономить. Для многих это превратилось в азартную охоту за редкими находками, брендовыми вещами и необычной одеждой по низкой цене. Однако именно этот азарт может незаметно привести к лишним расходам.

Как пишет Newsweek, эксперт по покупкам в секонд-хенде Лисси Клоу предупредила о распространенной ошибке, из-за которой люди тратят деньги впустую, хотя уверены, что поступают экономно.

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Как покупки в секонд-хенде могут стать ловушкой

По словам Клоу, главная проблема заключается в том, что многие покупатели относятся к подержанной одежде так же, как к новой. Они заходят в магазин или на онлайн-платформу без конкретной цели, поддаются эмоциям и покупают вещь только потому, что она дешевая, брендовая или кажется удачной находкой.

В результате человек может купить очередную блузку, куртку или платье, хотя похожие вещи уже есть в его гардеробе. На первый взгляд такая покупка кажется выгодной, но если одежду так и не наденут, это уже не экономия.

Какая привычка заставляет тратить больше

Клоу объясняет, что самой вредной привычкой стала покупка вещей только из-за ощущения удачной находки.

Многие покупатели относятся к подержанной одежде так же, как к новой / Фото: tiktok.com/@lissyclow

Люди часто думают: "Я это нашел, значит, нужно брать". Но такой подход приводит только к излишнему потреблению.

Эксперт советует перед покупкой задать себе несколько вопросов:

Нравится ли вещь на самом деле или привлекает только низкая цена?

Будет ли человек носить ее в обычной жизни?

Подходит ли она к уже имеющемуся гардеробу?

По словам Клоу, вещь, которую никогда не наденут, нельзя считать выгодной покупкой. Это просто более дешевый хлам, который занимает место и создает ложное ощущение разумной экономии.

Как не выбрасывать деньги на ненужные вещи

Чтобы избежать импульсивных покупок, эксперт рекомендует заранее составлять список вещей, которых действительно не хватает. Перед походом в секонд-хенд стоит пересмотреть гардероб, понять, какие цвета, фасоны и ткани человек носит чаще всего, а какие вещи просто лежат без дела.

Чтобы избежать импульсивных покупок, эксперт рекомендует заранее составлять список вещей / Фото: tiktok.com/@lissyclow

Также Клоу советует не торопиться с покупкой. Даже если вещь стоит недорого, нужно подумать, сколько раз ее получится надеть и с чем она будет сочетаться. Настоящая экономия, по словам эксперта, заключается не в покупке самой дешевой одежды, а в выборе вещей, которые будут служить долго.

Смотрите в видео о том, какие вещи девушка обычно выбирает в секонд-хенде:

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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