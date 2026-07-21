Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

Институт по изучению войны зафиксировал лишь частичную инфильтрацию оккупантов в город и поставил под сомнение подлинность видеодоказательств Кремля.

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Какова текущая ситуация в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, УНИАН

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Россия заявила о взятии Константиновки 19-20 июля

ISW не подтвердил никаких успехов оккупантов в городе

Аналитики заподозрили, что видео россиян смонтировано с помощью ИИ

Россия хвастается взятием Константиновки в Донецкой области, однако подтвержденных успехов оккупанты там не достигли - несмотря на непрерывные штурмы города и окрестностей 19 и 20 июля, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Один из так называемых российских милблогеров намекнул, что часть захватчиков могла войти в Алексеевку-Дружковку к северо-западу от Константиновки. По оценке американских аналитиков, это первый случай, когда такой блогер подтвердил преувеличенное заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы достижении оккупантами этого населенного пункта.

"В ISW получили доказательства, позволяющие сделать вывод, что по состоянию на 20 июля российские войска проникли на расстояние до пяти километров от Алексеевки-Дружковки. Другой военный блогер утверждал, что российские войска вошли в Осиково к северо-западу от Константиновки", - говорится в отчете Института.

Видео с флагом оккупантов признали подозрительным

19 июля 4-я отдельная мотострелковая бригада РФ обнародовала видео, на котором российские военные устанавливают флаг в Доме культуры в западной части Константиновки и заявляют о пленении двух украинских военнослужащих. В России пытались выдать эти кадры за доказательство полного захвата города, утверждая, что на них запечатлены именно те бойцы ВСУ, которые ранее снимались с украинскими флагами в этом же здании.

Аналитики ISW поставили под сомнение подлинность этих кадров.

"Это видео не является подтверждением установления российского контроля над Константиновкой. ISW имеет основания полагать, что российские видеозаписи были изменены с помощью искусственного интеллекта", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что появление этого видео не изменило их оценку ситуации на местности, ведь пророссийские источники и ранее заявляли о якобы взятии Дома культуры.

Полк "Скала" подтвердил плен бойцов, но не сдачу города

Украинский 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который 18 июля публиковал собственное видео военных в этом же здании, признал, что оккупанты взяли в плен двух бойцов с той записи. В то же время в подразделении опровергли российские утверждения о полном захвате Константиновки.

"ISW не обнаружила достаточных доказательств, чтобы сделать вывод о том, что украинские силы контролируют всю территорию Константиновки. ISW по-прежнему считает, что российские войска проникли на значительную часть Константиновки, но эти отдельные диверсанты не контролируют многие районы города, куда они проникли", - отмечают аналитики Института.

В боях за Константиновку аналитики впервые зафиксировали подразделения 2-го мотострелкового батальона 78-го-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, хотя другие части этого полка действуют на этом направлении уже несколько месяцев.

"Это первый случай, когда ISW наблюдает подразделения 2-го мотострелкового батальона 78-го мотострелкового полка, действующие на поле боя, хотя подразделения 78-го мотострелкового полка действуют на Константиновском направлении уже несколько месяцев", - заключают аналитики ISW.

Константиновка / Инфографика: Главред

Где Россия может открыть новый фронт

Главред писал, что, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов.

Такой сценарий военные считают даже более вероятным. Украинское командование уже учитывает подобный вариант развития событий и не исключает попыток расширить зону контроля именно на этом направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Запорожском направлении бойцы РДК зачистили от врага 9 квадратных километров территории, взяли в плен 24 российских солдата и ликвидировали 80 оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны отбросили российских оккупантов вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского в Днепропетровской области, расширив "серую зону" на фронте.

Накануне украинские военные сообщали об успешном проведении наступательной операции в Днепропетровской области. Силы обороны восстановили контроль над шестью населенными пунктами.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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