Хитрый тест ПДД, который запутывает водителей: кто кому обязан уступить дорогу

Вы узнаете:
- Кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке
- Как дорожные знаки меняют очередность проезда
Все участники дорожного движения должны знать и понимать, как правильно выполнить тот или иной маневр на дороге. Однако иногда дорожные знаки могут сбить водителей с толку. Чтобы избежать неприятных ситуаций, можно проходить тесты по ПДД, которые помогают освежить знания.
Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: в каком порядке проедут транспортные средства?
Варианты ответа:
- Трамваи – первыми, красный автомобиль – последним.
- Грузовой автомобиль – первый, красный – последний.
- Трамваи – первые, грузовик – последний.
- Грузовик - первый, трамваи - последние.
- Синий трамвай – первый, желтый трамвай – последний.
Объяснение задачи
В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Желтый трамвай и красный автомобиль поворачивают налево. Синий трамвай поворачивает направо, а водитель грузового автомобиля движется прямо. Важно отметить, что перекресток нерегулируемый.
Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находятся все, кроме водителя желтого трамвая. А это означает, что именно водитель желтого трамвая проезжает последним.
"Трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его движения, но на равнозначных дорогах. В данном случае желтый трамвай находится на второстепенной дороге, поэтому он и едет последним", - добавил автор видео.
В то же время синий трамвай находится на дорогах, равнозначных по приоритету с легковыми и грузовыми автомобилями, поэтому он имеет преимущество перед этими транспортными средствами.
Водитель грузового автомобиля имеет преимущество не только перед желтым трамваем, который едет по второстепенной дороге, но и перед водителем красного автомобиля, поскольку они с ним находятся на равнозначных дорогах. В таком случае дорогу должен уступить тот, кто поворачивает налево или разворачивается, тому, кто едет прямо, как водитель грузовика, или же тому, кто поворачивает направо.
В итоге получается следующий порядок проезда: синий трамвай, грузовик, красный автомобиль и желтый трамвай. Правильный вариант ответа - 5.
Интересный тест по ПДД для водителей - видео:
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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвящённый ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулём и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписались более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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