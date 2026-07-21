Художник случайно изобразил "путешественника во времени": что его выдало

Старинная картина вызвала новую волну обсуждений из-за предмета, напоминающего iPhone. Необычную деталь однажды прокомментировал Тим Кук.

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На картине голландского художника люди разглядели предмет, удивительно напоминающий iPhone / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Wikimedia Commons

Вы узнаете:

Как картина XVII века заставила говорить о путешествиях во времени

Что на самом деле держит мужчина на загадочном полотне

Что сказал Тим Кук после посещения музея

На картине голландского художника XVII века пользователи сети разглядели предмет, удивительно напоминающий современный смартфон. Необычная деталь настолько привлекла внимание, что о ней однажды высказался даже генеральный директор Apple Тим Кук.

Полотно Питера де Хооха "Мужчина передает письмо женщине в вестибюле", созданное около 350 лет назад, вновь стало предметом обсуждений в интернете. Об этом пишет Daily Star.

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Справа на картине изображен мужчина, держащий в руках небольшой прямоугольный предмет, который многим напоминает iPhone. Именно эта деталь породила множество шуток и даже теорий о путешествиях во времени.

Тим Кук признался, что картина его озадачила

Во время визита в амстердамский музей Рейксмузеум Тим Кук лично увидел знаменитую работу художника. Позже на пресс-конференции его спросили о необычном сходстве предмета на картине со смартфоном Apple.

"Я всегда думал, что знаю, когда был изобретен iPhone, но теперь я в этом уже не так уверен", - с юмором ответил глава компании.

Тим Кук лично увидел знаменитую работу художника / Фото: Wikimedia Commons

Кук также отметил, что на одной из картин действительно заметил предмет, похожий на iPhone, хотя признал, что рассмотреть его непросто.

Что на самом деле изображено на картине

Несмотря на многочисленные предположения, искусствоведы не видят в изображении никакой мистики.

Само название картины указывает на происходящее. Мужчина держит не смартфон, а письмо. Необычный ракурс и форма сложенного листа лишь создают современную визуальную ассоциацию.

Мужчина держит не смартфон, а письмо / Фото: Universal Images Group

Именно поэтому специалисты считают, что речь идет об эффекте, при котором мозг распознает знакомые современные предметы там, где их на самом деле нет.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Также сообщалось о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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