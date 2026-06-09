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На картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках

Константин Пономарев
9 июня 2026, 13:07
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Картина XIX века из музея в Мюнхене вновь стала вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.
На картине 150-летней давности заметили женщину с телефоном в руках
На картине 150-летней давности заметили женщину с телефоном в руках / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему картина XIX века породила теории о путешествиях во времени
  • Как предмет на старой картине приняли за смартфон
  • Что на самом деле держит женщина на загадочном полотне

В Германии вновь привлекла внимание пользователей интернета картина XIX века, которую некоторые называют одним из самых загадочных произведений искусства своего времени.

Причиной оживленных дискуссий стала необычная деталь на полотне, удивительно напоминающая современный смартфон, хотя работа была создана более чем за столетие до появления мобильных технологий. Об этом пишет Express.

видео дня

Картина "Ожидаемая", написанная австрийским художником Фердинандом Георгом Вальдмюллером, хранится в музее Neue Pinakothekе в Мюнхене, и уже несколько лет вызывает споры среди любителей искусства, историков и сторонников необычных теорий.

Почему картину связывают с путешествиями во времени

На полотне изображена молодая женщина, идущая по сельской дороге. За деревьями ее поджидает мужчина с цветком в руке, который собирается сделать ей приятный сюрприз. Однако внимание зрителей привлек не романтический сюжет, а небольшой предмет, который женщина держит обеими руками.

Картину связывают с путешествиями во времени
Картину связывают с путешествиями во времени / Фото: Wikimedia Commons

Многие пользователи сети уверены, что этот предмет поразительно похож на современный смартфон, похожий на iPhone. Женщина смотрит на него так же сосредоточенно, как люди сегодня смотрят на экран телефона во время чтения сообщений или просмотра социальных сетей. Именно это сходство породило многочисленные шутки и даже предположения о том, что картина может быть "доказательством" путешествий во времени.

Что говорят искусствоведы

Специалисты относятся к подобным теориям скептически. По мнению большинства историков искусства, в руках девушки находится обычный молитвенник или небольшая книга, которые были широко распространены в Европе середины XIX века.

Многие думают, что в руках девушки находится обычный молитвенник или небольшая книга
Многие думают, что в руках девушки находится обычный молитвенник или небольшая книга / Фото: скриншот с Youtube

Бывший сотрудник местного самоуправления из Глазго Питер Рассел ранее отмечал, что восприятие картины сильно изменилось под влиянием современных технологий. Если бы зритель увидел это произведение в момент его создания, он без раздумий решил бы, что девушка читает книгу. Сегодня же многие автоматически проводят параллели со смартфонами и цифровыми устройствами.

Смотрите в видео о картине, которая вызвала споры в сети:

Ранее Главред писал о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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