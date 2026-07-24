Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в понедельник
- Курс какой валюты остался неизменным
На понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, курс злотого остался неизменным. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,80 грн/долл., что всего на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,81 грн/долл.).
Курс евро
Евро, вслед за долларом, также подешевел. Официальный курс этой валюты 27 июля будет на уровне 50,96 грн/евро, что сразу на 9 копеек меньше, чем 24 июля (51,05 грн/евро).
Курс злотого
В то же время польский злотый не поддался общему тренду на подешевение. В понедельник курс этой валюты составит 11,80 грн/злотый, что соответствует показателю на 24 июля.
Каким будет курс валют до конца года
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".
По его прогнозу, во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.
"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне ожидаемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по ожиданиям, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой ситуации резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно", - подчеркнул банкир.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро в ближайшую неделю не ожидается, а основные изменения будут происходить в пределах привычных ежедневных колебаний.
Также известно, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что риски тенденции обесценивания гривни будут зависеть от политики НБУ, а также от объемов импорта, которые потребуются Украине.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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