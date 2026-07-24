Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 27 июля

С понедельника украинцев ждет обновленный курс валют.

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Курс валют в Украине на 27 июля / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в понедельник

Курс какой валюты остался неизменным

На понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, курс злотого остался неизменным. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,80 грн/долл., что всего на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,81 грн/долл.).

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Курс евро

Евро, вслед за долларом, также подешевел. Официальный курс этой валюты 27 июля будет на уровне 50,96 грн/евро, что сразу на 9 копеек меньше, чем 24 июля (51,05 грн/евро).

Курс злотого

В то же время польский злотый не поддался общему тренду на подешевение. В понедельник курс этой валюты составит 11,80 грн/злотый, что соответствует показателю на 24 июля.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, главным инструментом сохранения прогнозируемой курсовой динамики останется режим "управляемой гибкости".

По его прогнозу, во втором полугодии 2026 года курс доллара может находиться в коридоре 45,5–46,5 грн/долл., а курс евро - в пределах 52,5–53,5 грн/евро.

"Ожидается, что в течение второго полугодия курсовые колебания будут вполне ожидаемыми, ведь страна живет в условиях войны, значительных бюджетных потребностей и высокой зависимости от внешней поддержки. Но, по ожиданиям, речь будет идти именно о контролируемых и умеренных изменениях. В этой ситуации резкое или неконтролируемое ослабление гривни маловероятно", - подчеркнул банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро в ближайшую неделю не ожидается, а основные изменения будут происходить в пределах привычных ежедневных колебаний.

Также известно, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что риски тенденции обесценивания гривни будут зависеть от политики НБУ, а также от объемов импорта, которые потребуются Украине.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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