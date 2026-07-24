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200 баллов на НМТ: названы предметы, по которым абитуриенты чаще набирали максимум

Марина Иваненко
24 июля 2026, 14:04
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В МОН подвели первые итоги основной сессии тестирования и рассказали о самых популярных предметах и лучших результатах участников.
NMT 2026
НМТ 2026 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Сколько участников сдали НМТ-2026
  • Какие предметы выбирали чаще всего
  • Сколько абитуриентов не преодолели порог

Основная сессия национального мультипредметного теста в 2026 году завершилась. В этом году тестирование подтвердило сразу несколько новых тенденций: рекордное количество участников, изменение популярности предметов по выбору и очень небольшое количество абитуриентов, которые смогли получить максимальные результаты. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН), для участия в основной сессии НМТ зарегистрировались 354 463 человека. В временные экзаменационные центры фактически явились 324 284 участника, что составляет 91,5% от общего числа зарегистрированных.

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Для участия в основной сессии зарегистрировались 354 463 человека. В временные экзаменационные центры фактически явились 324 284 участника, что составляет 91,5% от общего числа зарегистрированных, - уточнили в ведомстве.

Впереди абитуриентов ждет еще одна возможность сдать тестирование. В дополнительной сессии примут участие почти 7 тысяч абитуриентов.

В этом году на НМТ зарегистрировалось наибольшее количество участников за последние пять лет - почти 360 тысяч. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 317 тысяч. Такой рост в МОН объясняют тем, что многие выпускники прошлых лет в этом году решили поступать в украинские высшие учебные заведения.

География почти догнала английский: какие предметы выбирали чаще всего

Среди предметов по выбору абитуриенты традиционно отдают предпочтение иностранному языку. Однако в этом году география почти сравнялась с английским по популярности. Чаще всего этот предмет выбирали именно выпускники прошлых лет.

Географию в качестве дополнительного предмета выбрали 31,22 % участников основной сессии, тогда как английский язык - 31,49 %.

Наибольшее количество максимальных результатов - по 200 баллов - абитуриенты получили по английскому языку и математике.

Впрочем, самые высокие результаты остаются большой редкостью даже среди сотен тысяч участников.

Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету получил 3671 абитуриент, по двум - 259, по трем - 28. Наивысшие баллы по всем четырём предметам получили два участника, - сообщили в МОН.

Сколько абитуриентов не преодолели порог НМТ

Не все участники основной сессии смогут использовать результаты тестирования для поступления. Более 85% абитуриентов успешно преодолели пороговый балл по всем предметам, тогда как остальные не сдали как минимум один из тестов.

Почти 15% участников основной сессии НМТ не преодолели порог хотя бы по одному учебному предмету. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 13,51%, а в 2024 году - 14,38%.

Сколько лет самым молодым и самым старшим участникам НМТ

Возраст участников тестирования был очень разным - от 15 до более 40 лет. При этом наибольшую долю традиционно составляли 17-летние выпускники школ.

Среди зарегистрировавшихся на основную сессию более 251 тысячи - это выпускники школ этого года, а также студенты учреждений профессионального предвузовского и высшего образования. Почти 103 тысячи зарегистрированных составляли выпускники прошлых лет.

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Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют иную деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

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