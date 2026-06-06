Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

Марина Иваненко
6 июня 2026, 17:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Многие украинцы допускают ошибки при написании наречий. Учительница назвала 12 слов, которые нужно писать раздельно, и объяснила, как их запомнить.
Правила украинского языка
Правила украинского языка / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие 12 наречий нужно писать отдельно
  • Почему в этих словах чаще всего допускают ошибки
  • Какое простое правило поможет быстро проверить написание

Правила написания наречий в украинском языке часто сбивают с толку и школьников, и взрослых. Многие из этих слов мы привыкли писать слитно, хотя на самом деле их нужно писать раздельно. Специалисты говорят: некоторые сложные случаи проще просто запомнить, чтобы уверенно чувствовать себя на экзаменах или во время повседневного общения. Главред расскажет подробнее.

О 12 популярных наречиях, которые нужно писать отдельно, рассказала в своем TikTok-видео учительница Виктория Николаевна. Она помогает выпускникам готовиться к НМТ и делится полезными подсказками.

видео дня

Наречия очень коварны в своем написании. Поэтому советую запоминать самые распространенные слова, — говорит преподавательница.

Эти 12 наречий пишут неправильно чаще всего

В своем ролике учительница собрала популярные выражения, в которых люди ошибаются чаще всего: за что, без перерыва, без остановки, под залог, в сто раз, отовсюду, по вкусу, кстати, по силам, на отлично, из злости, по отчеству.

Простой способ проверить правильное написание

Наречие — это слово, которое отвечает на вопросы как?, где?, откуда? и т. д. В украинском языке есть несколько четких причин, почему слова из приведенного выше списка пишутся раздельно.

Видео о проблемных наречиях можно посмотреть здесь:

@vik_tori_a_24 Наречия очень коварны в своем написании. Поэтому советую запоминать самые распространенные слова #наречия#пишемправильно#украинскийязык#урокукраинскогоязыка♬ оригинальная аудиозапись — Виктория Николаевна

Попробуйте вставить еще одно слово

Большинство слов из этого списка состоят из предлога и обычного существительного, которое не утратило своего значения. Если между двумя словами можно вставить еще одно слово (например, "ни одного" или "своего"), то пишем их раздельно. Например: "без угаву" — "без жодного угаву", "без упину" — "без жодного упину". Значение не изменилось? Значит, пишем отдельно.

Еще один случай, где часто допускаются ошибки

По отдельности пишутся некоторые устойчивые словосочетания, которые исторически сохранили такую форму написания. В списке учительницы таким примером является выражение "з усіх усюд".

Какие еще правила стоит запомнить

В украинском языке есть еще два похожих правила для раздельного написания, хотя примеров к ним в этом конкретном видео нет. Отдельно пишутся сочетания прилагательного и существительного, которые вместе выполняют роль наречия. Также отдельно пишутся сочетания предлога "по" с собирательными числительными, например: по двое, по трое.

Вас может заинтересовать:

О личности: Виктория Николаевна

TikTok-канал @vik_tori_a_24 ведет учительница украинского языка Виктория Николаевна. Это образовательный блог, посвященный доступному объяснению сложных языковых тем и подготовке абитуриентов к сдаче НМТ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интересные новости образование культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:29Украина
Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:07Синоптик
Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:41Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Последние новости

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Реклама
17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Реклама
15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

Реклама
12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять