Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

О чем вы узнаете:
- Какие 12 наречий нужно писать отдельно
- Почему в этих словах чаще всего допускают ошибки
- Какое простое правило поможет быстро проверить написание
Правила написания наречий в украинском языке часто сбивают с толку и школьников, и взрослых. Многие из этих слов мы привыкли писать слитно, хотя на самом деле их нужно писать раздельно. Специалисты говорят: некоторые сложные случаи проще просто запомнить, чтобы уверенно чувствовать себя на экзаменах или во время повседневного общения. Главред расскажет подробнее.
О 12 популярных наречиях, которые нужно писать отдельно, рассказала в своем TikTok-видео учительница Виктория Николаевна. Она помогает выпускникам готовиться к НМТ и делится полезными подсказками.
Наречия очень коварны в своем написании. Поэтому советую запоминать самые распространенные слова, — говорит преподавательница.
Эти 12 наречий пишут неправильно чаще всего
В своем ролике учительница собрала популярные выражения, в которых люди ошибаются чаще всего: за что, без перерыва, без остановки, под залог, в сто раз, отовсюду, по вкусу, кстати, по силам, на отлично, из злости, по отчеству.
Простой способ проверить правильное написание
Наречие — это слово, которое отвечает на вопросы как?, где?, откуда? и т. д. В украинском языке есть несколько четких причин, почему слова из приведенного выше списка пишутся раздельно.
Видео о проблемных наречиях можно посмотреть здесь:
@vik_tori_a_24 Наречия очень коварны в своем написании. Поэтому советую запоминать самые распространенные слова #наречия#пишемправильно#украинскийязык#урокукраинскогоязыка♬ оригинальная аудиозапись — Виктория Николаевна
Попробуйте вставить еще одно слово
Большинство слов из этого списка состоят из предлога и обычного существительного, которое не утратило своего значения. Если между двумя словами можно вставить еще одно слово (например, "ни одного" или "своего"), то пишем их раздельно. Например: "без угаву" — "без жодного угаву", "без упину" — "без жодного упину". Значение не изменилось? Значит, пишем отдельно.
Еще один случай, где часто допускаются ошибки
По отдельности пишутся некоторые устойчивые словосочетания, которые исторически сохранили такую форму написания. В списке учительницы таким примером является выражение "з усіх усюд".
Какие еще правила стоит запомнить
В украинском языке есть еще два похожих правила для раздельного написания, хотя примеров к ним в этом конкретном видео нет. Отдельно пишутся сочетания прилагательного и существительного, которые вместе выполняют роль наречия. Также отдельно пишутся сочетания предлога "по" с собирательными числительными, например: по двое, по трое.
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О личности: Виктория Николаевна
TikTok-канал @vik_tori_a_24 ведет учительница украинского языка Виктория Николаевна. Это образовательный блог, посвященный доступному объяснению сложных языковых тем и подготовке абитуриентов к сдаче НМТ.
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