Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

Многие украинцы допускают ошибки при написании наречий. Учительница назвала 12 слов, которые нужно писать раздельно, и объяснила, как их запомнить.

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Правила украинского языка / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие 12 наречий нужно писать отдельно

Почему в этих словах чаще всего допускают ошибки

Какое простое правило поможет быстро проверить написание

Правила написания наречий в украинском языке часто сбивают с толку и школьников, и взрослых. Многие из этих слов мы привыкли писать слитно, хотя на самом деле их нужно писать раздельно. Специалисты говорят: некоторые сложные случаи проще просто запомнить, чтобы уверенно чувствовать себя на экзаменах или во время повседневного общения. Главред расскажет подробнее.

О 12 популярных наречиях, которые нужно писать отдельно, рассказала в своем TikTok-видео учительница Виктория Николаевна. Она помогает выпускникам готовиться к НМТ и делится полезными подсказками.

видео дня

Наречия очень коварны в своем написании. Поэтому советую запоминать самые распространенные слова, — говорит преподавательница.

Эти 12 наречий пишут неправильно чаще всего

В своем ролике учительница собрала популярные выражения, в которых люди ошибаются чаще всего: за что, без перерыва, без остановки, под залог, в сто раз, отовсюду, по вкусу, кстати, по силам, на отлично, из злости, по отчеству.

Простой способ проверить правильное написание

Наречие — это слово, которое отвечает на вопросы как?, где?, откуда? и т. д. В украинском языке есть несколько четких причин, почему слова из приведенного выше списка пишутся раздельно.

Видео о проблемных наречиях можно посмотреть здесь:

Попробуйте вставить еще одно слово

Большинство слов из этого списка состоят из предлога и обычного существительного, которое не утратило своего значения. Если между двумя словами можно вставить еще одно слово (например, "ни одного" или "своего"), то пишем их раздельно. Например: "без угаву" — "без жодного угаву", "без упину" — "без жодного упину". Значение не изменилось? Значит, пишем отдельно.

Еще один случай, где часто допускаются ошибки

По отдельности пишутся некоторые устойчивые словосочетания, которые исторически сохранили такую форму написания. В списке учительницы таким примером является выражение "з усіх усюд".

Какие еще правила стоит запомнить

В украинском языке есть еще два похожих правила для раздельного написания, хотя примеров к ним в этом конкретном видео нет. Отдельно пишутся сочетания прилагательного и существительного, которые вместе выполняют роль наречия. Также отдельно пишутся сочетания предлога "по" с собирательными числительными, например: по двое, по трое.

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О личности: Виктория Николаевна TikTok-канал @vik_tori_a_24 ведет учительница украинского языка Виктория Николаевна. Это образовательный блог, посвященный доступному объяснению сложных языковых тем и подготовке абитуриентов к сдаче НМТ.

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