Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

Необычная геометрия этого измерения заставляет частицы темной материи входить в состояние резонанса.

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Стало известно о новом открытии / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Ученые приблизились к разгадке природы темной материи

Новая теория предполагает существование гипотетической частицы - темного фотона

Исследователи предложили новую модель, которая может приблизить ученых к разгадке природы темной материи - загадочной субстанции, составляющей около 27% Вселенной.

Согласно гипотезе, темная материя способна существовать в дополнительном пространственном измерении, которое скрыто от прямых наблюдений, пишет Daily Mail.

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Авторы работы считают, что необычная геометрия этого измерения заставляет частицы темной материи входить в состояние резонанса. Благодаря этому в первые мгновения после Большого взрыва они могли взаимодействовать значительно активнее, чем сегодня. Такой механизм способен объяснить, почему темная материя сыграла ключевую роль в формировании галактик, оставаясь при этом практически неуловимой для современных приборов.

В отличие от традиционных моделей, новая теория предполагает существование гипотетической частицы - темного фотона. Именно через него темная материя может крайне слабо взаимодействовать с обычным веществом, а при определенных условиях это взаимодействие резко усиливается.

Если расчеты подтвердятся, проверить гипотезу можно будет с помощью сверхчувствительных подземных детекторов темной материи и экспериментов на ускорителях частиц. Обнаружение предсказанных сигналов может стать первым косвенным свидетельством существования скрытого пятого измерения и существенно изменить представления ученых об устройстве Вселенной.

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Исследователи продолжают изучать экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от Земли. Особенность этого мира заключается в том, что он находится в состоянии приливного захвата: планета совершает один оборот вокруг своей оси за то же время, что и вокруг звезды.

Из-за этого одна ее половина постоянно обращена к светилу и никогда не знает ночи, тогда как противоположная сторона остается в полной темноте. Такое положение приводит к колоссальному температурному контрасту: на дневной стороне поверхность раскаляется примерно до 1000 кельвинов, тогда как на ночной сохраняются значительно более низкие температуры.

Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.

Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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