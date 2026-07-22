Шаг к разгадке главной тайны Вселенной: сенсационное открытие "темного фотона"

Вы узнаете:
- Ученые приблизились к разгадке природы темной материи
- Новая теория предполагает существование гипотетической частицы - темного фотона
Исследователи предложили новую модель, которая может приблизить ученых к разгадке природы темной материи - загадочной субстанции, составляющей около 27% Вселенной.
Согласно гипотезе, темная материя способна существовать в дополнительном пространственном измерении, которое скрыто от прямых наблюдений, пишет Daily Mail.
Авторы работы считают, что необычная геометрия этого измерения заставляет частицы темной материи входить в состояние резонанса. Благодаря этому в первые мгновения после Большого взрыва они могли взаимодействовать значительно активнее, чем сегодня. Такой механизм способен объяснить, почему темная материя сыграла ключевую роль в формировании галактик, оставаясь при этом практически неуловимой для современных приборов.
В отличие от традиционных моделей, новая теория предполагает существование гипотетической частицы - темного фотона. Именно через него темная материя может крайне слабо взаимодействовать с обычным веществом, а при определенных условиях это взаимодействие резко усиливается.
Если расчеты подтвердятся, проверить гипотезу можно будет с помощью сверхчувствительных подземных детекторов темной материи и экспериментов на ускорителях частиц. Обнаружение предсказанных сигналов может стать первым косвенным свидетельством существования скрытого пятого измерения и существенно изменить представления ученых об устройстве Вселенной.
Астрономы обнаружили планету: важное открытие
Исследователи продолжают изучать экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от Земли. Особенность этого мира заключается в том, что он находится в состоянии приливного захвата: планета совершает один оборот вокруг своей оси за то же время, что и вокруг звезды.
Из-за этого одна ее половина постоянно обращена к светилу и никогда не знает ночи, тогда как противоположная сторона остается в полной темноте. Такое положение приводит к колоссальному температурному контрасту: на дневной стороне поверхность раскаляется примерно до 1000 кельвинов, тогда как на ночной сохраняются значительно более низкие температуры.
Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.
Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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