Землю ждет неизбежная катастрофа: ученые выяснили детали про "Солнце-убийцу"

Примерно через 1,8 миллиарда лет Солнце вступит в новую стадию своей эволюции, постепенно превращаясь в красный гигант.

https://glavred.info/nauka/zemlyu-zhdet-neizbezhnaya-katastrofa-uchenye-vyyasnili-detali-pro-solnce-ubiycu-10781474.html Ссылка скопирована

Появились новые исследования о космосе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В будущем условия на Земле станут несовместимыми с существованием жизни

Через 1,8 миллиарда лет Солнце вступит в новую стадию своей эволюции

Исследователи представили новую модель долгосрочного развития Солнечной системы, согласно которой в очень отдаленном будущем условия на Земле станут несовместимыми с существованием жизни.

Как сообщает Wionews, примерно через 1,8 миллиарда лет Солнце вступит в новую стадию своей эволюции, постепенно превращаясь в красный гигант. По мере увеличения размеров и яркости звезды внутренние планеты Солнечной системы окажутся под воздействием экстремально высоких температур.

видео дня

Предполагается, что Меркурий и Венера могут быть полностью поглощены расширившимся Солнцем. Что касается Земли, специалисты пока не пришли к единому мнению: планета может сохраниться, однако ее поверхность, вероятнее всего, станет непригодной для жизни.

Согласно одному из сценариев, повышение температуры приведет к постепенному исчезновению растений и животных. Затем начнут испаряться океаны, а содержание углекислого газа в атмосфере будет стремительно снижаться. В результате даже наиболее устойчивые виды растительности не смогут существовать.

Другая научная модель допускает, что уровень углекислого газа останется относительно стабильным. Однако даже в этом случае дальнейшее усиление солнечного излучения сделает климат настолько жарким, что поддерживать жизнь на планете станет невозможно.

Авторы исследования отмечают, что независимо от того, какой из сценариев окажется наиболее точным, пригодность Земли для жизни со временем будет утрачена. При этом, по новым оценкам, это произойдет примерно через 1,8 миллиарда лет - значительно позже, чем предполагалось в ряде предыдущих научных работ.

Специалисты также обращают внимание, что некоторые процессы, связанные с изменением условий на Земле, можно наблюдать уже сегодня. Среди них - усиление солнечной активности, включая вспышки и корональные выбросы массы, повышение средней температуры на планете и ускоренное таяние ледников.

Кроме того, ученые отмечают, что деятельность человека, в частности масштабное использование ископаемого топлива и сокращение площади лесов, усиливает климатические изменения, хотя эти процессы не связаны напрямую с естественной эволюцией Солнца и происходят по другим причинам.

Ученые обнаружили гигантский резервуар воды в далеком космосе

Астрономы сообщили об уникальной находке, сделанной при изучении глубин Вселенной. Исследователям удалось обнаружить крупнейшее из известных на сегодняшний день скоплений воды, которое одновременно считается одним из самых древних.

Речь идет об огромном облаке водяного пара, расположенном рядом с квазаром APM 08279+5255. Этот объект находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли, благодаря чему его изучение позволяет ученым заглянуть в далекое прошлое ранней Вселенной.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике - Wionews World is One (WION) исследует глобальные проблемы с помощью глубокого анализа. Используя платформы в социальных сетях, ресурс открывает диалог о мире с пользователями. Авторы выступают за глобализированный, единый мир.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред