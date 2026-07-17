Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью.

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Угроза массированного обстрела / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Мониторы предупредили о риске удара по Киеву и области

Угроза может сохраняться в течение ближайших двух суток

Украинцев призывают ночью находиться возле укрытий

Страна-агрессор Россия может нанести массированный баллистический удар по Киеву и области. Угроза сохраняется в течение ближайших двух дней. Об этом сообщил мониторинговый канал еРадар.

"Есть информация о возможной баллистической угрозе для Киева и Киевской области в течение ближайших двух суток", - говорится в сообщении. видео дня

Украинцев призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"Пока это лишь предупреждение. Просим, как всегда, внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью. Берегите себя", - добавили мониторы.

Также сообщается, что угроза баллистического удара по Киеву и области возможна после полуночи.

"Киевляне, с 00:00 до 02:40 лучше не удаляйтесь далеко от укрытий и внимательно следите за сигналами воздушной тревоги", - подчеркнули мониторы.

Россия усилит удары дронами по Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что оккупационная армия России получила приказ усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах и приграничных районах Украины.

Отмечается, что командование РФ приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям.

"Для поиска и поражения целей оккупанты планируют использовать управляемые в режиме реального времени дроны типа "Молния-1", "Молния-2", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие аналогичные беспилотные системы", - подчеркнули в ГУР.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее мониторы заявляли, что Россия перебросила семь ракетоносцев. Наибольшая угроза ракетного удара, по данным мониторинга, сохраняется для Одессы и юга Украины.

В результате ракетного удара страны-агрессора России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Россия может усилить массированные обстрелы западных регионов Украины. Увеличение количества атак может начаться уже осенью.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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