В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

На отдельных территориях запретят въезд семей с детьми из-за высокого уровня опасности.

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В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию / Коллаж: Главред, фото: Минразвития общин

Кратко:

В зону обязательной эвакуации включили несколько населенных пунктов

Власти закупят мобильные укрытия для установки на опасных участках дорог

Власти Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения территории российских обстрелов. В перечень включили новые населенные пункты, микрорайон и некоторые улицы Херсона.

Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны области.

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В зону обязательной эвакуации включили:

населенные пункты Крещеновского старостинского округа

село Чаривное;

поселок Зеленовка;

микрорайон "Текстильный"

отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона, в частности Университетскую, Театральную, Белорусскую и Коммунальную, а также улицы и переулки, расположенные в направлении рек Кошовая и Днепр.

Кроме того, на этих территориях запретят въезд семей с детьми из-за высокого уровня опасности.

Также приняли решение закупить мобильные укрытия для установки на самых опасных участках дорог, средства защиты для критической инфраструктуры.

К тому же, во время заседания согласовали средства на ремонт укрытия в одном из образовательных учреждений и реконструкцию оборудования в больнице.

Отдельно члены Совета обороны рассмотрели вопрос безопасности общественного транспорта. Из-за угрозы российских атак часть пригородных маршрутов планируют сократить, а схемы движения автобусов изменить с учетом безопасности.

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Напомним, ранее в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

Кроме того, Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области с 1 июля. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах.

Главред ранее писал, что в июне власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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