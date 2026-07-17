В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

Кратко:
- В зону обязательной эвакуации включили несколько населенных пунктов
- Власти закупят мобильные укрытия для установки на опасных участках дорог
Власти Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения территории российских обстрелов. В перечень включили новые населенные пункты, микрорайон и некоторые улицы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны области.
В зону обязательной эвакуации включили:
- населенные пункты Крещеновского старостинского округа
- село Чаривное;
- поселок Зеленовка;
- микрорайон "Текстильный"
- отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона, в частности Университетскую, Театральную, Белорусскую и Коммунальную, а также улицы и переулки, расположенные в направлении рек Кошовая и Днепр.
Кроме того, на этих территориях запретят въезд семей с детьми из-за высокого уровня опасности.
Также приняли решение закупить мобильные укрытия для установки на самых опасных участках дорог, средства защиты для критической инфраструктуры.
К тому же, во время заседания согласовали средства на ремонт укрытия в одном из образовательных учреждений и реконструкцию оборудования в больнице.
Отдельно члены Совета обороны рассмотрели вопрос безопасности общественного транспорта. Из-за угрозы российских атак часть пригородных маршрутов планируют сократить, а схемы движения автобусов изменить с учетом безопасности.
Эвакуация из регионов Украины - последние новости по теме
Напомним, ранее в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.
Кроме того, Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области с 1 июля. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах.
Главред ранее писал, что в июне власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района.
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О персоне: Александр Прокудин
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
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