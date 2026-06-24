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В Украине объявили масштабную эвакуацию в одном из регионов: кому нужно уехать

Инна Ковенько
24 июня 2026, 18:45
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В селах, где стартует эвакуация, до сих пор проживает около тысячи человек, включая 120 детей.
В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация населения
В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация населения / Коллаж: Главред, фото: полиция

Главное:

  • В приграничных районах Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения
  • Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в 4 общинах
  • Также продлили эвакуацию ещё в семи селах, где её ввели ещё зимой

Учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области с 1 июля.

Это был запрос от военных, сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырёх общинах.

  • Корюковская община: Прибинь, Шишковка, Рудня.
  • Городнянская община: Лемешевка, Мощенка.
  • Новгород-Северская община: Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино.
  • Семеновская община: Газопроводное, Александровка.

Кроме того, было принято решение продлить обязательную эвакуацию еще в семи селах, где она была введена еще зимой. Часть жителей тогда выехала самостоятельно, другие — письменно отказались покидать свои дома.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • Сновская община: Горск.
  • Городнянская община: Бериловка.
  • Новгород-Северская община: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская.
  • Семеновская община: Костобобров, Железный Мост.

По данным местных властей, во всех указанных селах в настоящее время остается около тысячи жителей, среди них — около 120 детей.

"Алгоритм действий уже отработан. Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Есть утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Размещение людей — обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены", — говорится в сообщении.

Эвакуация — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. В течение месяца из опасных территорий должны выехать почти 3800 детей.

Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, на Золочевском направлении Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации. Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района.

Кроме того, расширяется зона обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций.

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О личности: Вячеслав Чаус

Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977 года, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

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Черниговская область эвакуация
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