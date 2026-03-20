Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

Виталий Кирсанов
20 марта 2026, 17:20обновлено 20 марта, 17:54
Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий.
В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей

Вы узнаете:

  • Из каких районов Славянска будут эвакуировать детей
  • Для чего проводят эвакуацию детей

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов. Об этом написал Вадим Филашкин в своем Телеграм-канале.

"Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов", - сообщил Филашкин.

По словам главы Донецкой ОВА, речь идет о: улицах Вячеслава Черновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезневская, Широкая, Пасхальная, Крестьянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская; въезды Вячеслава Черновола, Криничный; переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Филашкин добавил, что приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, образованный Кабинетом Министров Украины.

"Сохранить жизнь - самое важное. Тем более - жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать. Берегите себя и своих близких!", - резюмировал глава Донецкой ОВА.

Славянск
Славянск

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как писал Главред, первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали результата — по всей ширине фронта около 100 км враг не смог продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сообщил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Оккупационные войска РФ значительно усилили давление на востоке Украины, пытаясь реализовать новый план захвата стратегических центров региона. Российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях.

Напомним, что российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:20Фронт
Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

17:03Экономика
ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять