В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий.

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин объявил о принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов. Об этом написал Вадим Филашкин в своем Телеграм-канале.

"Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска, наиболее уязвимых для вражеских обстрелов", - сообщил Филашкин. видео дня

По словам главы Донецкой ОВА, речь идет о: улицах Вячеслава Черновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Навская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезневская, Широкая, Пасхальная, Крестьянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская; въезды Вячеслава Черновола, Криничный; переулки Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Филашкин добавил, что приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, образованный Кабинетом Министров Украины.

"Сохранить жизнь - самое важное. Тем более - жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать. Берегите себя и своих близких!", - резюмировал глава Донецкой ОВА.

Как писал Главред, первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали результата — по всей ширине фронта около 100 км враг не смог продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сообщил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Оккупационные войска РФ значительно усилили давление на востоке Украины, пытаясь реализовать новый план захвата стратегических центров региона. Российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях.

Напомним, что российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.

О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

